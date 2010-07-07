-BİR HAFTADA 15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı 1 Temmuz - 7 Temmuz tarihlerinde terör örgütü üyesi 15 teröristin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını, 4'ünün ise teslim olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesindeki duyuruda toplam 22 teröristin söz konusu tarihlerde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Duyuruda 2 Temmuzda Siirt'te 1 teröristin yakalandığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 teröristin teslim olduğu, Cizre'de 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı bildirildi. 3 Temmuzda İzmit'te 1 terörist yakalandığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü kaydedilen duyuruda, 5 Temmuzda Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2 teröristin teslim olduğu, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 1 teröristin öldürüldüğü, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise 11 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Duyuruda ayrıca bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu da açıklandı.