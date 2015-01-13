Bir haftada 8'i çocuk 14 kişi donarak öldü!

Suriye İnsan Hakları Gözlemcileri Suriye’de bir hafta içinde soğuktan donarak 14 kişinin öldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada ölen 14 kişiden 8’inin çocuk olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmüş olmasıyla birlikte soğuktan ölüm vakalarının artığı tespit edilmiştir” dendi.

Barınakları yok

DHA’da Zafer Atamer imzalı habere göre son 24 saat içinde kar fırtınasının şiddetini arttırması ve ısının da sıfırın altına düşmesiyle ölüm vakalarının yaşandığı açıklandı. Yetkililer ölü sayısının artmasında endişe ediyor.

Öte yandan ölen 14 kişinin 8’i yaşları küçük çocuklar olduğu açıklandı. Vatandaşların barınacakları yerleri olmadığından, bölgede soğukla mücadelede ölüm kalım savaşı veriliyor.