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Yaşam

Bir güvercine 400 bin dolar

Belçikalı ünlü güvercin yetiştiricisi Leo Heremans, açık artırmada bütün güvercinleri elden çıkarırken, 530 güvercin karşılığında yaklaşık 5 buçuk milyon dolar kazandı

23 Mayıs 2013 16:48

Bolt adı verilen bir yarış güvercini, Belçika'daki bir açık artırmada rekor fiyata satıldı. Çinli bir işadamına 400 bin dolara satılan Bolt'un damızlık olarak kullanacağı tahmin ediliyor.

En pahalı yarış güvercinlerinin neredeyse tamamını Çinli ve Tayvanlı taliplerin satın alması dikkat çekti.

Bolt'un eski sahibi, Belçikalı ünlü güvercin yetiştiricisi Leo Heremans, açık artırmada bütün güvercinleri elden çıkarırken, 530 güvercin karşılığında yaklaşık 5 buçuk milyon dolar kazandı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre, güvercin satışının yapıldığı Pipa adlı kuruluşun temsilcisi Nikolaas Gyselbrecht, Reuters'a "Picasso tarafından yapılan bir tablo, tanınmamış bir ressam tarafından yapılana göre daha kıymetlidir. Güvercinlerde de durum aynı." şeklinde konuştu.

Rekortmen güvercin adını, Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı koşucu Usain Bolt'tan almış.

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