T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bir günlük milli yas ilan edildi

Tüm Türkiye'de bütün bayraklar yarıya çekilecek

11 Aralık 2016 10:32

İstanbul, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle Türkiye genelinde bir günlük milli yas ilan edildi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla bakanlıklara iletilmek üzere gönderilen yazıda, terör saldırıları nedeniyle ülkede 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi talimatı verildi.

TC Başbakanlık Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu yazıda şu ifadelere yer verildi:

"10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısı sonucunda, hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün süreyle milli yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür."

ETİKETLER

patlamabir günlük milli yasilan edildiDolmabahçebombalı saldırı

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'deki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

"Bursaspor ile oynadığımız maçtan sonra terör yine alçak yüzünü gösterdi"

Dolmabahçe'de terör; İstanbul'da 2016'nın 7'nci saldırısı!

2016 yılında İstanbul'da meydana gelen terör saldırılarında 99 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24