Bir günlük festivalin dördüncüsü 9 Mayıs’ta

SİYAD ve İstanbul Modern’in düzenlediği ‘Bir Günlük Festival’lerin dördüncüsü 9 Mayıs Cumartesi İstanbul Modern’de!



SİYAD’ın düzenlediği ‘Bir Günlük Festival’lerin dördüncüsü 9 Mayıs Cumartesi İstanbul Modern’de gerçekleştirilecek. Dört ustanın, Barry Levinson, Sidney Lumet, Oliver Stone ve Costa Gavras’ın filmlerini bir araya getiren seçkinin başlığı ‘Medyanın Marifetleri’.



Barry Levinson’ın yönettiği ‘Wag The Dog-Başkanın Adamları’, bir skandal sonrası seçilmesi adeta imkânsız hale gelen Amerikan Başkanı’nı kurtarma operasyonuna odaklanıyor. Başkanın danışmanı ile bir Hollywood yapımcısı el ele veriyor ve Arnavutluk’ta yaşanan bir savaş icat ediveriyorlar. Tabii bu savaş gerçekte değil, medyada yaşanıyor. Filmin başrolünde iki efsane oyuncu, Robert De Niro ve Dustin Hoffman var.



Sidney Lumet’nin unutulmaz filmi ‘Dog Day Afternoon-Köpeklerin Günü’nde karmakarışık bir banka soygunu, medyanın dahil olmasıyla iyice içinden çıkılmaz hale geliyor. Filmde Al Pacino eşsiz bir performans sergiliyor.



Oliver Stone’un ‘Natural Born Killers-Katil Doğanlar’ı ise Amerika’yı boydan boya gezerken önlerine çıkanı öldüren ama her olayda bir tek kişiyi, olan biteni medyaya anlatması için sağ bırakan Mickey ile Mallory’nin hikayesini anlatıyor.



Bir Günlük Festival’in son filmi ‘Mad City-Çılgın Şehir’de işinden kovulan bir müze görevlisi (John Travolta), müdürünü ve birkaç müze ziyaretçisini rehin alarak çıkış yolu ararken, o sırada müzede bulunan bir gazeteci (Dustin Hoffman) kucağına düşen bu hikayeyi daha da parlatmanın yollarını arıyor.



‘Başkanın Adamları’, ‘Köpeklerin Günü’, ‘Katil Doğanlar’ ve ‘Çılgın Şehir’, 9 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Modern’de, sırasıyla 12:00, 14:00, 16:00 ve 18:00 seanslarında gösterilecek. Sinemaseverler, İstanbul Modern müzesine giriş bileti alarak ‘Bir Günlük Festival’de diledikleri sayıda filmi ücretsiz izleyebilecek.