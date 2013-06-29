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Bir günde üç polis intihar etti, dördüncüsü son anda engellendi!

Emniyet-Sen yönetiminin iddiasına göre bu intiharlarla birlikte 1 Haziran 2013 tarihinden bu yana toplam 13 polis intihar etti

29 Haziran 2013 14:42

Emniyet-Sen’in yaptığı açıklamaya göre, dün biri Bolu, diğeri Bilecik, üçüncüsü de Düzce’de görev yapan üç polis memuru intihar etti, bir polis memurunun da intihar teşebbüsü son anda engellendi.

Emniyet-Sen yönetiminin iddiasına göre bu intiharlarla birlikte 1 Haziran 2013 tarihinden bu yana toplam 13 polis intihar etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise konuyla ilgili net bir rakamı bugüne kadar açıklamadı.

Polis memurlarının intihar sebepleri hakkında biri dışında herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Söz konusu bir intiharın maddi sıkıntı nedeniyle işlenmiş olabileceği öne sürüldü.

Enis Tayman’ın Hürriyet’teki haberine göre, cuma günün ilk intiharı saat 08.00 sıralarında Bolu-Kıbrısçık'ta Polis Memuru Ahmet Çolak, iddiaya göre vekaleten yürüttüğü Kıbrıscık Polis Merkez Amir Vekilliği görevinde iken odasına girerek MP-5 silahıyla intihar etti. 

 

Beylik tabancasıyla intihar etti

 

İkinci intihar ise Bilecik’e bağlı Gölpazarı ilçesinde yaşandı. İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli 1 yıllık polis memuru Ahmet Gürel, evinde hayatına beylik tabancasıyla son verdi. Alınan bilgiye göre olay yerinde hayatını kaybeden Gürel'in komşuları silah sesini duyunca polisi aradı. Polis ekipleri meslektaşlarını kanlar içinde buldu.

 

Maddi sıkıntı iddiası

 

Üçüncü intihar haberi de Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Erman Bayram’dan geldi. Alınan bilgiye göre eşiyle birlikte Çankırı'nın Korgun ilçesinde bulunan kayınpederinin evine tatile giden Bayram, eşiyle tartıştı. Çarşamba günü yaşanan tartışmanın ardından evden ayrılan Bayram’dan 2 gün haber alamayan eşi Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Emniyet, Bayram’ın arabasını Çankırı-Ankara karayolunun Süleymanlı mevkiinde buldu. Araçta yapılan incelemelerde Bayram'ın beylik tabancası ile başına tek el ateş ederek intihar ettiği görüldü. Eşiyle birlikte Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıklarını öğrenilen Erman Bayram'ın bir süredir maddi sıkıntı içinde olduğu iddia edildi.

 

Dördüncü intihar son anda engellendi

 

Üç intiharın ardından bir dördüncü girişim ise yine emniyet kuvvetleri tarafından son anda engellendi. Emniyet Sen’den alınan bilgiye göre Samsun Çarşamba Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis, eşine intihar notu bırakarak evden çıktı. Notu bulan eş, Emniyet-Sen üyesi polislerden birine ulaşınca sendika da devreye girdi ve arama başlatıldı. Polis memurunun bir arkadaşının arabasını alarak ilçe dışına çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan araştırma sonucu polis memuru takibe alındı. Dur ihtarına uymayan polis memurunun aracının tekerleklerine ateş eden özel harekat birimi. Polisi intihara kalkışmadan önce etkisiz hale getirdi. Polis memurunun halen hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi. 

 

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