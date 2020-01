-Bir günde 400 milyon dolarlık yatırım ERBİL (A.A) - 18.01.2012 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Irak Elektrik Bakanlığı, ENKA'nın 235 milyon dolarlık elektrik santrali ihalesini onayladı. Sağlık Bakanlığı da başka bir firmanın 125 milyon dolarlık Hastane yapım ihalesini onayladı. Yani 1 günde yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım onaylanmış oldu" dedi. Bakan Çağlayan, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani'yi Erbil'de ziyaret etti. Görüntü alınmasına izin verilmesinin ardından ziyaret, basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat devam etti. Ziyarette Kuzey Irak Yerel Yönetimi Başbakanı Berham Salih, Başkanlık Divan Başkanı Dr. Fuat Hüseyin ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sinan Çelebi de hazır bulundu. Ziyaretin ardından açıklama yapan Çağlayan, Barzani ile son derece verimli bir görüşme yaptıklarının altını çizdi. Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri de değerlendirdiklerini belirten Çağlayan, şunları kaydetti: ''Türkiye olarak Irak'ın birliğinden, bütünlüğünden yana olduğumuzu her fırsatta dile getirdiğimiz gibi burada da söyledik. Ayrıca son gelişmelerden duyduğumuz üzüntüyü de dile getirdik. ABD askerlerinin daha ülkeden çıkmadan Irak'ın yeniden bir kaos ortamına giriyormuş görüntüsü bizi bir komşu olarak, bir dost olarak üzmektedir. Sayın Başbakanımız, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile telefon görüşmesi yaparak, Türkiye'nin hassasiyetini dile getirmiştir ve bundun sonra Irak Başbakanının yaptığı açıklama bizim için üzüntü vericidir. Ancak her şeye rağmen başından beri Irak'ın çeşitli etnik ve mezhep yapısının bir ve bütün olması, Irak'ın bütün olarak görülmesi, Türkiye açısından her zaman kayda değerdir.'' -''Irak, Türkiye açısından çok önemli bir ülke''- Bakan Çağlayan, Irak'ın Türkiye açısından son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, ülkenin, Türkiye'nin ihracatında ikinci sıraya geldiğini ifade etti. Söz konusu ihracatın yüzde 70'inin ise ''Irak Kürt Bölgesiyle'' gerçekleştirildiğini dile getiren Çağlayan, bu bölgedeki alt ve üst yapı yatırımlarının da Türk müteahhitler tarafından yapıldığını söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için yeni sınır kapılarının açılmasının gerekli olduğunun altını çizen Çağlayan, bu kapsamda Gülyazı, Üzümlü ve Derecik sınır kapılarının açılmasının ticarete olumlu katkı yapacağını ifade etti. Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çağlayan, Habur Sınır Kapısıyla ilgili de yapılacak düzenlemelerin önemini vurguladı. Bakan Çağlayan, gerek Mesut Barzani'nin gerekse KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı konusunda çok hassas olduklarını belirterek, ''Kendileri, sayın başbakanımızın sağlığı için dua ettiklerini söylediler. Ben de Başbakanımızın sağlığının çok iyi olduğunu ve eski performansını yakaladığını ilettim'' dedi. -''Haşimi'ye ilişkin bir şey konuşmadık''- Açıklamasının ardından soruları da yanıtlayan Çağlayan, bir soru üzerine her ziyaretin bir mesajı olduğunu, buraya gelişinin kendisinin bile bir mesaj olduğunu söyledi. Çağlayan, ''Türkiye olarak önem verdiğimiz konulara ilişkin Mesut Barzani de Neçirvan Barzani de aynı kanaatteler. Irak'ın bölünmez bütünlüğü, tekliği ve tüm etnik, dini yapılarını dikkate alan bir yapı, bizim de Mesut ve Neçirvan Barzani'nin de tercihidir'' diye konuştu. Bakan Çağlayan, ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi'ye ilişkin ise bir şey konuşmadıklarını ifade etti. Diğer bir soru üzerine de yaşanan gelişmelerin, iki ülke arasındaki ticareti etkilemediğini aktaran Çağlayan, Suriye ile de yaşanan sorunlara rağmen ticaretin etkilenmediğini, Irak'la da ticaretin aynı şekilde devam ettiğini bildirdi. -Bir günde 400 milyon dolarlık yatırım- Türkiye'nin hemen her ülkede büyükelçiliğinin, hatta konsolosluğunun bulunduğunu belirten Çağlayan, bunların yanında ticari ataşelerin de olduğunu söyledi. Ekonomi Bakanlığı olarak, Dışişleri Bakanlığıyla çok yakın çalıştıklarını aktaran Çağlayan, ''Irak'la ilgili son gelişmeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Daha dün Irak Elektrik Bakanlığı, ENKA'nın 235 milyon dolarlık elektrik santrali ihalesini onayladı. Sağlık Bakanlığı da başka bir firmanın 125 milyon dolarlık Hastane yapım ihalesini onayladı. Yani 1 günde yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım onaylanmış oldu'' diye konuştu. -''Hiç bir ülkenin iç işlerine karışmayız''- Diğer bir soru üzerine de Bakan Çağlayan, Türkiye'nin hiç bir ülkenin iç işlerine karışma gibi bir düşüncesinin olmadığını ve olamayacağını vurguladı. Iraklıların meselesinin Iraklıları ilgilendirdiğini ve çözümünü de kendilerinin bulacağını ifade eden Çağlayan, ''Bizim buradaki arzumuz, isteğimiz sadece yıllarca sıkıntı içinde yaşamış Irak halkının ellerine geçen bu fırsatı en iyi şekilde kullanmasıdır. Irak, her açıdan bizim için çok önemli bir ülkedir. Türkiye'nin tercihi, komşularımızın ve bu ülkelerde yaşayan vatandaşların en iyi şekilde yaşamasıdır'' dedi.