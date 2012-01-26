Bir günde 34 kişi idam edildi

T24

Bağdat'ta geçen yıl asılarak idam edilenlerin yüzde 99'unun terör suçundan idama mahkum edildiğini belirten Saadi, yıl başından bu yana aralarında iki Iraklı kadın ve bir Suriyelinin bulunduğu 34 kişinin idam edildiğini açıkladı. Saadi, BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay'in 34 kişinin aynı gün idam edildiğine ilişkin verdiği bilgiyi de yalanladı. Adalet Bakanı, 34 kişinin yıl başından bu yana gruplar halinde idam edildiğini söyledi.Pillay önceki gün, sözcüsü Rupert Colville aracılıyla yaptığı açıklamada, Irak hükümetinden idam cezasının kaldırılması konusunda acilen süre vermesini istemişti. Navi Pillay, 19 Ocak'ta ikisi kadın 34 kişinin idam edilmesinden "şoke olduğunu" belirterek, bir günde bu kadar kişinin idama mahkum edilip aynı gün cezalarının infaz edilmesinin "ürkütücü" olduğunu ifade etmişti. 2004'ten bu yana Irak'ta idam cezasına çarptırılanların sayısının 1200'den fazla olduğunun tahmin edildiğini belirten Pillay, infazlar konusunda tam sayısı bulunmasa da BM'nin edindiği bilgiye göre 16 Kasım'dan bu yana 63 kişinin idam edildiğini vurgulamıştı.