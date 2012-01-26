T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bir günde 34 kişi idam edildi

Irak Adalet Bakanı Haydar El Saadi, geçen yıl aralarında 3 Iraklı kadın, bir Tunuslu, bir Mısırlı ve bir

26 Ocak 2012 02:00

T24 - Irak Adalet Bakanı Haydar El Saadi, geçen yıl aralarında 3 Iraklı kadın, bir Tunuslu, bir Mısırlı ve bir Faslının bulunduğu 68 kişinin idam edildiğini belirtti. 

Bir günde 34 kişi idam edildi

Bağdat'ta geçen yıl asılarak idam edilenlerin yüzde 99'unun terör suçundan idama mahkum edildiğini belirten Saadi, yıl başından bu yana aralarında iki Iraklı kadın ve bir Suriyelinin bulunduğu 34 kişinin idam edildiğini açıkladı. Saadi, BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay'in 34 kişinin aynı gün idam edildiğine ilişkin verdiği bilgiyi de yalanladı. Adalet Bakanı, 34 kişinin yıl başından bu yana gruplar halinde idam edildiğini söyledi. 

Pillay önceki gün, sözcüsü Rupert Colville aracılıyla yaptığı açıklamada, Irak hükümetinden idam cezasının kaldırılması konusunda acilen süre vermesini istemişti. Navi Pillay, 19 Ocak'ta ikisi kadın 34 kişinin idam edilmesinden "şoke olduğunu" belirterek, bir günde bu kadar kişinin idama mahkum edilip aynı gün cezalarının infaz edilmesinin "ürkütücü" olduğunu ifade etmişti. 2004'ten bu yana Irak'ta idam cezasına çarptırılanların sayısının 1200'den fazla olduğunun tahmin edildiğini belirten Pillay, infazlar konusunda tam sayısı bulunmasa da BM'nin edindiği bilgiye göre 16 Kasım'dan bu yana 63 kişinin idam edildiğini vurgulamıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24