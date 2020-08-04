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Çevre

Bir günde 20 yangın çıktığını duyuran OGM uyardı: Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın

04 Ağustos 2020 00:30

Türkiye'nin birçok ilinde günlerdir devam eden orman yangınları, bugün de artarak devam etti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3 Ağustos Pazartesi günü 20 orman yangınının çıktığını duyurdu.

OGM, Sivas Gemerek, Eskişehir Tepebaşı ve Bolu Kıbrıscık yangınlarının söndürüldüğü, 16 yangının kontrol altına alındığı ve Sinop Boyabat’taki yangının devam ettiği bildirildi.

Sosyal medya hesabından 'orman yakma' uyarısında bulunan OGM'nin açıklamasında, "Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın" denildi.

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