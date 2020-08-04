Bir günde 20 yangın çıktığını duyuran OGM uyardı: Orman yakmanın müebbete varan hapis cezaları olduğunu unutmayın

Türkiye'nin birçok ilinde günlerdir devam eden orman yangınları, bugün de artarak devam etti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 3 Ağustos Pazartesi günü 20 orman yangınının çıktığını duyurdu.

OGM, Sivas Gemerek, Eskişehir Tepebaşı ve Bolu Kıbrıscık yangınlarının söndürüldüğü, 16 yangının kontrol altına alındığı ve Sinop Boyabat’taki yangının devam ettiği bildirildi.