Bir günde 18 bin 665 vaka; Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi. Son bir gün içinde 18 bin 665 vaka tespit edildi.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, Rusya'da Koronavirüs'le mücadele için oluşturulan kriz merkezinin yetkilileri ülke genelinde son bir günde 18 bin 665 kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamasını yaptı. Bu, pandeminin başından beri ülkede görülmüş en yüksek günlük artış.

En çok vakanın başkent Moskova’da görüldüğü, burada bir gün içinde 5 bin 261 yeni vakanın kayıtlara geçirildiği belirtildi. Yeni vakalarla beraber ülkede şimdiye dek görülmüş toplam vaka sayısı 1 milyon 636 bin 781’e çıktı. Son bir günde Koronavirüs'le enfekte olmalarının ardından hayatlarını kaybedenlerin 245 kişi olduğu da kaydedildi. Rusya’da Koronavirüs sebeple toplam can kaybı 28 bin 235.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin vakaların artmasına karşın ulusal çapta geçerli olacak yeni bir sokağa çıkma sınırlaması planlanmadığını söylemişti.