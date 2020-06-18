Bir günde 12 binden fazla yeni vaka; Hindistan’da bugüne kadarki en büyük günlük vaka artışı görüldü

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Çarşamba günü 12 bin 881 yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini ve bunun bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka artışı olduğunu açıkladı.

Son dönemde Koronavirüs salgının merkezi Latin Amerika’ya kaymış gibi görünse de Hindistan’da artışlar hız kesmeden devam ediyor ve sağlık sistemi vakalardaki artışla baş etmekte zorlanıyor.

Hindistan’da şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı yaklaşık 367 bin. Hindistan şu ana kadar en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü ülke konumunda bulunurken, can kaybı da 12 binin üzerinde.

Hindistan, bir dönem dünyadaki en katı sokağa çıkma kısıtlamalar uygulayan ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak bu kısıtlamaların önemli bir bölümü geçen hafta itibarıyla kaldırılmaya başlandı.