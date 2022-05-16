BirGün yazarı Soykan: İstanbul Yelken Kulübü’ndeki fırtınanın nedeni Alaattin Çakıcı’ymış

BirGün yazarı Timur Soykan, "İstanbul Yelken Kulübü’ndeki fırtınanın nedeni Alaattin Çakıcı’ymış. Çakıcı’ya kulüpte özel köşe verilmiş. Oğlu Ali Çakıcı kulübe üye olmak için başvurunca ‘çökme’ iddialarına ve yönetimin istifasına kadar giden olaylar yaşanmış." diye yazdı.

Soykan yazısında, "Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı. Ali Çakıcı’nın üyelik başvurusu İstanbul Yelken Kulübü’nün yönetim kurulunda gerilime neden oldu. Başkan Ahmet Saruhan ve oğlu Menderes Saruhan, Ali Çakıcı’nın üyelik başvurusunun kabul edilmesini istiyordu. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise karşı çıktı ve üyelik başvurusu reddedildi. Kısa süre sonra bir yönetim kurulu üyesi trafik tartışması olarak görünen olayda darp edildi. Bu üye, kendisine saldıran kişilerin 'Çok göze batıyorsun' diyerek tehdit ettiğini söyledi. Gözler Menderes Saruhan’a çevrilmişti. Menderes Saruhan, kesinlikle bu olayla ilgisi olmadığını, bir trafik kavgasının yönetimin değiştirilmesi için kullanıldığını savundu. Ancak Alaattin Çakıcı’nın kulübe çökmek istediği konuşuluyordu. Yönetim kurulunun 3’ü kadın 12 üyesi istifa ederek kulübü olağanüstü genel kurula yani seçime götürdü. Ahmet Saruhan bu olaylar nedeniyle olağanüstü genel kurulda yakınındaki isimleri ihanetle suçlamıştı. İddiaya göre; Alaattin Çakıcı da kulübe çökmek gibi bir amacının olmadığını, zaten burasının bir dernek olduğunu ifade ediyordu. Hatta “Çökecek olsam burayı ihaleye çıkartır, alırım” dediği öne sürülüyor." ifadesini kullandı.

Soykan şunları kaydetti:

"Gelelim yeni başkan Ahmet Kara’nın yönetimden çekilmesinin gizemine. İddiaya göre; kulüpte kendisine ayrılan bölümde oturan Alaattin Çakıcı, başkan seçilen Ahmet Kara’yı ayağına çağırdı. “Benim buraya çökmek gibi bir amacım yok ama senin başkan olmana izin vermeyeceğim” dedi. Ahmet Kara bu tehdit nedeniyle Şubat 2022’deki olağan genel kurulda aday olmadı. Onun yerine Yavuz Dinar’ın seçilmesinde Alaattin Çakıcı’nın bir etkisi olmadığı ifade ediliyor. Zaten Yavuz Dinar 306 delegeden 301’inin oyunu almıştı.

Alaattin Çakıcı 2022 yılbaşından sonra Bodrum’a geri döndü. KKTC’ye de sık sık gitmeye başladı. İstanbul Yelken Kulübü’nde şimdilik rüzgârlar duruldu. Ali Çakıcı’nın üyelik talebinin reddedilmesine karşı yargı yoluna başvurduğu iddiası da var. İstanbul’un merkezi ve en değerli tesislerinden birinde yaşanan bu olay kadar aylarca bir sır olarak kalması dikkat çekici. Bu sır; Türkiye’nin içinde bulunduğu karanlığın yanı sıra korku iklimini de ortaya koyuyor."