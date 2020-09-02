BirGün yazarı Selin Sayek Böke: Sonuç doları 7.00’ın altında tutmak için 40 milyar dolarlık rezervin ucuza yabancılara satılması

BirGün yazarı ve CHP milletvekili Selin Sayek Böke, hükümetin krizi çözmek yerine krizin algısını yönetmeyi seçtiğini belirterek, "İktidarın pandemiye yaklaşımı da farksız; salgını değil algısını yönetmeyi seçiyor. Bu da hem ağır sağlık etkileriyle beraber derin bir ekonomik yükü de doğuruyor. İktidar her manada ülkeyi bir uçurumdan aşağı yuvarlıyor" diye yazdı.

Bugünkü yazısında küçülme verileri ve döviz kurlarındaki yükselişe değinen Sayek Böke, "Algıyı yönetebilmek için döviz kurunu, özellikle de doların düzeyini 7.00’ın altında tutabilmek için milyarca dolarlık uluslararası rezervimizi heba etti mesela. Sonuç, doları 7.00’ın altında tutmak için son birkaç ayda yaklaşık 40 milyar dolarlık rezervin ucuza Türkiye’den çıkış yapan yabancılara satılmış olması..." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.