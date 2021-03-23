BirGün yazarı Kozanoğlu: Erdoğan, Merkez Bankası atamasıyla zimnı olarak Yeni Şafak'ın tezini kabul etmiş oluyor, Kavcıoğlu’na da “operasyonu” kimin yaptığını açıklamak düşüyor

BirGün gazetesi yazarı Hayri Kozanoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndaki görev değişimiyle Yeni Şafak gazetesinin "Bu operasyonu kimin adına çektiniz" manşetindeki tezi kabul etmiş olduğunu söyledi. Kozanoğlu, yeni Merkez Bankası Başkanı ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Şahap Kavcıoğlu'nun da "operasyonu” kimin yaptığını açıklaması gerektiğini belirtti.

Kozanoğlu yazısında, "Şahap Kavcıoğlu açıkçası çok olumsuz referanslarla göreve başlıyor. Öncelikle MB’nin politika faizini yüzde 19’a yükseltmesinin ardından 'Bu operasyonu kim adına çektiniz' diye manşet atan Yeni Şafak’ın köşe yazarı. Bu atamayla zımni olarak Tayyip Erdoğan yandaş gazetenin söz konusu tezini kabul etmiş oluyor. Kavcıoğlu’na da 'operasyonu' kimin yaptığını açıklamak düşüyor. 2018’deki Rahip Brunson dönemi döviz kuru krizinde yaşandığı gibi 'dış güçleri', 'üst akılı,' suçlamanın Cumhur İttifakı’nın kendi tabanı açısından dahi bir inandırıcılığı yok. Yazılarından, Kavcıoğlu’nun daha usturuplu bir dille ifade edilse de “faiz sebeptir, enflasyon netice” tezinin takipçisi olduğu da anlaşılıyor. Sabık AKP milletvekilliğini bir yana bırakalım, profesör unvanı taşısa da ekonomi çevrelerinde pek adı bilinen biri olmadığı gibi, merkez bankacılığı konusunda da hiçbir deneyimi bulunmuyor. Kaldı ki yıllarca Halk Bankası’nda üst düzey görevler üstlenmesi New York’ta dava sürerken konumunu iyice tartışmalı hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Kozanoğlu yazısında şunları kaydetti:

"Finansal piyasalarda aşırı oynaklık devam ederken Ağbal operasyonunun net bir bilançosunu çıkarmak haliyle olanaksız. İzin verirseniz 22 Mart rakamlarıyla bazı kabataslak hesaplamalar yapalım. Bir anlamda sizin faturayı güncel rakamlarla tekrar hesaplamanıza olanak tanıyalım.

Türkiye’nin 1 yıl içerisinde çevirmesi gereken dış borç miktarı 190.3 milyar dolar. Dolar kurunun Cuma günü 7.22 lira olduğunu göz önünde bulundurursak, bu satırlar kaleme alınırkenki 7.97 lira kuru bu yıl 142.7 milyar lira ek maliyet demek. Toplam dış borçlar 435.1 milyar dolar. CDS primleri bir anda 158 puan artışla, 466 puana çıktı. Türkiye’nin 5 yıl vadeli Eurobond tahvillerinin faizleri ise 170 puan sıçramayla yüzde 6.48’e vurdu. Böylelikle yurtdışı borçlanma maliyeti hızla arttı. Dış borç servisinin 1 yıllık maliyeti 7.40 milyar dolar yükseldi.

En son açıklanan Hazine’nin iç borç stoku 1064.3 milyar liraydı. 5 yıllık tahvillerin faiz oranı 296 baz puanlık değişimle yüzde 18.20’ye zıpladı. Bu da iç borçların faiz maliyetinin 31.5 milyar lira artışına işaret ediyor."