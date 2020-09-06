BirGün yazarı Bakırcı: İntihar etme yollarını arayanlar 2004’ten beri artışta!

BirGün yazarı Çağrı Mert Bakırcı, "Gazetelerde gördüğümüz intihar haberlerinin hepsinin ardında bir birey, hepsinin ardında bir hikâye var. Yaşamlarına nasıl son vereceklerini internetten aratıyor olabilirler ve internet üzerinden bu kişilere yardımcı olabilmek birçok kişiyi yaşama bağlayabilir" düşüncesini dile getirdi.

Bakırcı, “İntihar: İnsanlar Arasında Kendi Canına Kıymanın En Yaygın 10 Nedeni ve Bu Konuda Yapabilecekleriniz!” başlıklı yazısının okunma oranına dikkat çekerek, "Sadece Kasım 2019’dan beri, sadece bizim bu içeriğimize 66 bin kişi gelmiş; toplamda 432 bin kişi internette arama sonuçlarında bu içeriği görmüş. Özellikle de nisan ayından beri bu yazıya yönelik aramalar giderek artmış." değerlendirmesinde bulundu.

Bakırcı, "Bu gördüğünüz, insanların hangi sözcüklerle arama yapıp da bizim yazımıza geldiğini gösteren bir tablo. Mavi renkli olan sütun, o sözcük/kalıp ile arama yaptıktan sonra kaç kişinin bizim içeriğimize tıkladığını gösteriyor. Mor renkte olan ise, o aramayı yapan kaç kişinin içeriği gördüğü… Örneğin Google’a 'nasıl intihar edilir' yazarak arama yapan 18,659 kişiye bizim içeriğimiz gösterilmiş; bunlardan 6,201’i bizim yazımızı okumayı tercih etmiş. 'İntihar etmek istiyorum' yazan 15,042 kişinin arama sonuçlarına bizim yazımız da girmiş, 1,677’si bizim içeriğimize tıklamayı seçmiş. 'En kolay intihar' yazan 5,931 kişinin aramalarında gözükmüşüz, bunların 1,013’ü bizim siteye gelmiş. Ve bu aramalar, 863 satır boyunca devam ediyor. 'İntihar etmenin yolları', 'Nasıl intihar ederim', 'En acısız intihar', 'Kolay intihar', 'En etkili intihar yolu' gibi aramalar da listede yer alıyor." ifadesini kullandı.

Bakırcı yazısında şunları kaydetti:

Bu aramaları yapan kişilerin profesyonel yardım alabilecekleri, ücretsiz hizmetler yok ya da erişilebilir değil. Örneğin ben Google’a İngilizce “suicide” yazdığımda, en tepede “Yardım almanız mümkün. Bir danışman ile şimdi konuşun.” diye kocaman bir yazı çıkıyor ve altında ABD Ulusal İntihar Önleme Hattı’nın numarası çıkıyor (1-800-273-8255). Tek bir tuş ile bir danışman ile yazışmaya başlayabiliyorum. Türkçe yapılan aramalarda ise böyle bir şey yok, çünkü böyle bir sistem yok. Wikipedia, Ekşi Sözlük, gazeteler vb. sitelerden gelen ve en tepede çıkan alakasız/önemsiz sonuçlar haricindekilere baktığımda, intiharı önlemeye yönelikmiş gibi gözüken sitelerden bir kısmı düzgün yüklenmiyor bile, bazıları en son 2012’de güncellenmiş!

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