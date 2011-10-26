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'Bir gün sen düşersen ben de seni kaldıracağım'

Bugün ekşisözlük'te bu konuda soylemek istediklerim bu kadar' rumuzlu kişi tarafından yazılan bir yazı bir anda internette yayıldı.

26 Ekim 2011 03:00

T24 - Bugün ekşisözlük'te bu konuda soylemek istediklerim bu kadar' rumuzlu kişi tarafından yazılan bir yazı bir anda internette yayıldı.


'Bir gün sen düşersen ben de seni kaldıracağım' başlıklı yazıda bu sözler yer alıyordu:


"Ömrü hayatımda duyduğum en anlamlı söz oldu bu.


Ağlaya ağlaya yazıyorum bunları...


Deprem olur olmaz Van'a kazak, bot, mont gibi eşyalar gönderirken montun cebine "Geçmiş olsun kardeşim, ben de Gölcük'te senin şu an yaşadıklarını yaşadım. Maddi-manevi ne sıkıntın olursa bana 05xxxxxxxxx numaralı telefondan ulaşabilirsin, hiç çekinme" yazılı bir kağıt koyulduğundan 3 gün sonra gelen mesaj:


"Allah razı olsun kardeşim. Şu an gönderdiğin montla ısınıyorum. Sana söz bir gün sen düşersen ben de seni kaldıracağım"



Mesajlar peş peşe geldi


Başlığın altına onlarca yorum yapıldı. Twitter'da da #BirgunSenDusersenBenDeSeniKaldiracagim etiketiyle bu yazı paylaşıldı.

İşte mesajlardan bazıları:

- Üzerine film roman yazılacak cümle.......

- Faşizmin tavan yaptığı şu dönemde biraz olsun nefes aldırdı. Umut oldu.

- Kaç gündür bu hengamede duygudum duyabileceğim en anlamlı şeydi şu. Bütün öfkem yerle bir oldu :)

- "Oh olsun, İlahi adalet" diyenlere muhteşem bir tokat.

- 2 yıl aradan sonra ilk defa gözyaşı dökmeme sebep olan sö



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