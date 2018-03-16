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Bir gün sadece hoşaf içip, arpa ekmeği yediler

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale ruhunu hissedebilmek için bir gün sadece hoşaf içip, arpa ekmeği yedi

16 Mart 2018 13:27

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Çanakkale ruhunu hissedebilmek için bir gün sadece hoşaf içip, arpa ekmeği yedi.
Lise öğrencileri, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi\'nin yıl dönümündü şehit düşen askerleri anlamak için yemek yemedi. Sabah kahvaltısının çıkmadığı 350 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü okulda, kantin de gün boyu kapalı kaldı. Öğrenciler, sadece hoşaf içip, arpa ekmeği yedi. Şehitler için Kuran-ı Kerim okuyup dua eden öğrenciler, \"Bunu yapmaktan gurur duyduk. Onların ruhunu, ne hissettiklerin anlamak istedik\" dedi.
Okul Müdür Başyardımcısı Emre Öztaş ise Çanakkale ruhunu çocuklara aşılamak istediklerini belirtti. Öztaş, Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü dolayısıyla bunu bir gelenek hale getireceklerini söyledi.

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