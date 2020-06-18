BirGün'den yazar kadrosuna 23 yeni isim 

BirGün gazetesi yazar kadrosuna 23 yeni isim kattı.

BirGün gazetesi yeni yazarlarını "Bugün büyük ailemizin parçası olan dostlarımızın yazılarıyla, analizleriyle, haberleriyle de artık gazetemizde olacağının müjdesini veriyoruz. BirGün karanlığa, baskıya, zorbalığa inat güzel günler için yaşama dört elle sarılanların gazetesi olmaya devam edecek. Umutla, coşkuyla, neşeyle yeniden merhaba!.." ifadeleriyle duyurdu.

BirGün'e katılan isimler şöyle:

John Bellamy Foster, Korkut Boratav, Taner Timur, Oğuz Oyan, Necmi Erdoğan, Elif Congur, Filiz Zabcı, Barış İnce, Gamze Yücesan, Gürsel Köksal, Güvenç Dağüstü, Hakan Güneş, Burhan Sönmez, Ceyda Karan, Merdan Yanardağ, Bayazıt İlhan, Metin Özuğurlu, Burhan Şeşen, Fevziye Sayılan, Şükrü Aslan, Faruk Bildirici, Timur Soykan, Yakup Kepenek