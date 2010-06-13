'Bir gün değil, her gün Zaman okuyorum'

T24 - Zaman gazetesi köşe yazarı Mustafa Ünal, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.



Mustafa Ünal, Zaman’daki köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı ve oldukça sıcak geçtiğini belirttiği görüşmenin ayrıntılarından bahsederken, Kılıçdaroğlu’nu “doğallığı ve samimiliği” açısından Erdoğan’a benzetti.





“Zaman, sağdan entelektüel çıkmaz anlayışını yıktı”



Ünal, Kılıçdaroğlu’nun Zaman gazetesini her gün dikkatle okuduğunu ve tirajından haberdar olduğunu yazdı.



Kılıçdaroğlu’nun Zaman'ın haber ve yorumlarıyla 'Sağdan entelektüel çıkmaz' anlayışını yıktığını ve “hükümetten Genelkurmay'a kadar ayrım yapmadan 'medya akreditesine' karşı olduğunu” söylediğini aktardı.





“Sıkıntıların kaynağında darbeler var”



Kılıçdaroğlu’nun özeleştiri yaparak “CHP artı ordu” formülünü çöpe atacak sözler söylediğini yazan Ünal, 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar siyasete doğrudan veya dolaylı bütün müdahaleleri tek tek sayarak “Bugünkü sıkıntıların kaynağında bu darbeler var. Darbeler olmasaydı bugün demokrasi çıtası çok daha yükseklerde olurdu” dediğini belirtti.





İnanç dünyasına müdahale edilmesine karşı



Ünal’ın bir sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, mütedeyyin insanların inanç dünyasına siyasetçi veya devletin müdahalesine şiddetle karşı olduğunu da belirterek “onlardan oy bekliyorum” dedi.



Kılıçdaroğlu, Türkçe Olimpiyatları’nı “Güzel bir etkinlikti. Türkçenin evrensel dil olmasına büyük katkı sağlıyor” sözleriyle değerlendirdi.





“Sağ-sol kavramları etkisini yitirdi”



Ünal’ın aktardıklarına göre, Kılıçdaroğlu “sağ” ve “sol” kavramlarının etkisini yitirdiğini, CHP’nin iktidara gelebilmesi için tabanının yanı sıra sağ kitlelerden de oy alması gerektiğini düşünüyor ve temiz siyaset söyleminin toplumun bütün kesimlerinden ilgi göreceğine inanıyor.





CHP’de bir şeyler değişiyor



Zaman gazetesi yazarı Ünal, Kılıçdaroğlu’nun sözlerinden bir hayli etkilendiğini belirtecek şekilde, yazısını “Bu mesajlar CHP'de isimlerin yanı sıra başka şeylerin de değişmekte olduğunu gösteriyor mu? Ne dersiniz?” cümleleriyle bitirdi.





