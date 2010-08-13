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Yaşam

'Bir gün bir kardeş diğer kardeşi cephede vurursa!'

İşte Diyarbakırlı iki annenin durumu: Bir oğullarının dağda, bir oğullarının ise askerde olması. Üstelik askere gidenlerin ikisi de Güneydoğu’da

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - İşte Diyarbakırlı iki annenin durumu: Biri 62 yaşındaki H.G. diğeri ise 50 yaşındaki S.A’nın ortak yanı, bir oğullarının dağda, bir oğullarının ise askerde olması. Üstelik askere gidenlerin ikisi de Güneydoğu’da. İki oğlu dağa çıkan, beşinci oğlunu ise askere gönderen anne H.G. ”Silahlar sussun, anaların yüreği dağlanmasın” diyor.

　
Star gazetesi'nin haberine göre; Kürt sorununda sorunu en yakıcı hisseden anneler. Bir oğulları dağda bir çocukları da askerde olan Diyarbakırlı iki annenin yüreklerinde büyüttükleri korku ise bir ömrün taşıyabileceğinden fazla...

　

　

Bugüne kadar şehit anneleri veya operasyonlarda ölen PKK’lıların anneleri hep ‘akan kan dursun artık’ çağrısı yaptı ama Diyarbakırlı iki annenin durumu hepsinden farklı. Biri 62 yaşındaki H.G. diğeri ise 50 yaşındaki S.A’nın ortak yanı, bir oğullarının dağda, bir oğullarının ise askerde olması. Üstelik askere gidenlerin ikisi de Güneydoğu’da. İki oğlu dağa çıkan, beşinci oğlunu ise askere gönderen anne H.G. ”Silahlar sussun, anaların yüreği dağlanmasın” diyor.

　

　

En korkunç soruların cevabı

　

Annelerin akla getirmek dahi istemediği, “Bir gün bir kardeş diğer kardeşi cephede vurursa?” ihtimali, aslında çözümü beklenen sorunun ne kadar yakıcı ve acil olduğunun göstergesi. Anne H.G. ismini saklamadan, objektifimize çekinmeden poz vermesinin nedenini, “Çocuklarımız sağ salim dönsün diye” açıklıyor, ”8 oğlumdan ikisi dağa gitti, dört tanesi askerliğini yaptı. Şu anda beşincisi Kilis’te asker. O döndüğünde bu sefer de en küçük oğlum askere gidecek. Yine bu korkuyla yaşayacağım” diyor.

　

　

Çocukları olacaktı

　

“Çocuklarım dağa çıkmasyadı şimdi boyunca çocukları olacaktı” diyen H. G. “Her bir asker, polis öldürüldüğünde onların annesi nasıl ağlıyorsa ben de öyle ağlıyorum. Evlat başkadır. Hiçbir anne evlat acısı yaşamasın artık” diye konuşuyor.

　

　

　

Eşim ‘o gitmiştir' dedi

　

Bir oğlu PKK’lı, diğer bir oğlu da şu anda asker olan S. A. ise “Oğlum üniversitede okuyordu. Bana şakayla ‘askere gideceğini’ söylemişti, anlamamıştım. Bir gün eve geldiğimde onu bulamadım. Sabaha kadar balkonda bekledim gelir diye. İkinci günün sonunda eşim, ‘O gitmiştir’ dedi.”

　

　

　

Belki oğlum gelir diye evden çıkmıyorum

　

Şu anda 29 yaşında olan oğlundan iki yıl boyunca hiçbir haber alamadığını anlatıyor S. A. Bir haber gelir, oğlu telefon açar ümidiyle evden çıkamadığını ifade eden S. A, “Markete gitsem bile anahtarı komşulara bırakırım. Telefon çalarsa baksınlar diye” diyor. Korkuyla da olsa tüm haberleri izliyorum” diyen S. A. geride kalan oğlunun 10 ay önce askere gittiğini anlatıyor. “Dağdaki oğlunuz bir gün döner mi?” sorusuna, “Birgün bu sorunlar çözüldüğünde ben de oğluma sarılabilirim. Evlat başkadır. Onların mutluluğunu görebilmek varken neden acılarını yaşayalım. Artık bu kan dursun ki hiçbir ana ağlamasın” diyor.

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