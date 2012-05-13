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Politika

'Bir gün başkanlık sistemine geçeceğiz'

Bozdağ, Türkiye'nin başkanlık sistemi tartışmalarını yaşamasının doğal bir süreç olduğunu dile getirdi

13 Mayıs 2012 20:44

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçeceğine inandığını söyledi.

 
Bozdağ, Türkiye'nin başkanlık sistemini tartışa tartışa yoluna devam edeceğini belirterek, “Ama bu sisteme de bir gün geçecektir. Ben buna inanıyorum. Çünkü diğer yollar, diğer sistemler çıkmaz sokaktır, milletin aradığı huzuru, güveni, istikrarı ve refahı temin edememiştir, temin etmesi de mümkün gözükmüyor... Türkiye'yi geciktirmenin anlamı yok. Geciktirmek de Türkiye'ye bir başka kötülüktür. Doğru işi doğru zamanda yapmak, millete ve ülkemize kazandırır” dedi.

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