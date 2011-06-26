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Dünya

BİR GRUP ÜNLÜ FUTBOLCU MUHALİFLERİN SAFLARINA GEÇTİ ANKARA (A.A)

26 Haziran 2011 01:12

-BİR GRUP ÜNLÜ FUTBOLCU MUHALİFLERİN SAFLARINA GEÇTİ ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Libya'da bazıları milli takım oyuncusu bir grup ünlü futbolcu, muhaliflere katıldıklarını açıkladı. Libya lideri Muammer Kaddafi rejimine karşı çıkan 17 futbolcu arasında milli kaleci Cuma Gtat ile diğer 3 milli takım oyuncusu, Trablus'un önde gelen takımı El Ahli'nin teknik direktörü Adil Bin İsa'nın da bulunduğu bildirildi. Gtat ile İsa, futbolcuların rejimden koparak muhaliflerin saflarına katılmalarını, ülkenin batısındaki Nefusa dağlarında yapılan bir toplantıda açıkladı. Cuma Gtat, Cedu'da kaldığı otelde BBC'ye yaptığı açıklamada, "Albay Kaddafi'nin bizi rahat bırakmasını ve özgür Libya'yı kurmamıza olanak tanımasını istiyorum" dedi.  Futbolun çok sevildiği Kuzey Afrika'da, ünlü futbolcuların muhaliflerin saflarına katılması, ''Kaddafi'ye önemli bir darbe'' olarak değerlendiriliyor.

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