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Bir grup CHP'li Antalya'da Baykal'a yumurta attı

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, seçim çalışmaları için gittiği Antalya'da bir grubun yumurtalı saldırısına uğradı.

29 Nisan 2011 03:00

T24 - Antalya'nın Serik İlçesi'nde seçim çalışması yapan Deniz Baykal'a bir grup yumurtalı saldırıda bulundu. Yumurtalar Baykal'a isabet etmezken, Baykal'ın seçim çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.


12 Haziran seçiminde CHP’den Antalya birinci sırada milletvekili adayı olan Deniz Baykal, yanında diğer milletvekili adayları ve il yöneticileriyle birlikte bu sabah seçim çalışması için Serik İlçesi’ne geldi. Çınaraltı Meydanı’nda esnaf ziyaretine başlayan Deniz Baykal’a saat 11.15 sıralarında yaklaşan 4 kişilik grup yumurta attı. Yumurtalar isabet etmezken Deniz Baykal da esnaf ziyaretine devam etti.

Baykal’a saldırıda bulunanlar ise kaçtı. CHP İl Başkanı Özer Ülken, Baykal'a tepki gösterenler arasındaki bir gencin, CHP'den milletvekili aday adayı olanlardan birinin oğlu olduğunu, babası listeye giremediği için tepki göstermiş olabileceğini belirterek, “Yumurta atmaya kalktı ama atamadı. Kayda değer bir şey değil” dedi.




Baykal: İşinize bakın

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'nın Serik ilçesinde esnaf ziyareti sırasında, birkaç kişinin yumurtalı protestosuna ilişkin soru soran gazetecilere, “İşinize bakın. Vatandaşlarımız, partimiz burada” dedi.

Baykal'a, partisinin Serik İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından gazeteciler, yumurtalı saldırıyla ilgili sorular yöneltti. Baykal ise “İşinize bakın. Vatandaşlarımız, partimiz burada” diyerek soruları yanıtlamadı.

Baykal, daha sonra ziyaretlerini sürdürdü. Bu arada, Serik Kaymakamı Ahmet Ümit'in Baykal'ı telefonla aradığı öğrenildi.


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