Bir grup 15 Temmuz gazisi yıl dönümü etkinliğine katılmayacak 

15 Temmuz darbe girişimine direnen 251 kişi şehit, 2 bin 734 kişi gazi oldu. Ancak gazilerin bir kısmı bugün hükümete tepkili. Davetli oldukları Cumhurbaşkanlığı etkinliğine katılmayacaklar. Peki neden? Talepleri ne?

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminde resmi verilere göre 251 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 734 kişi gazi oldu. Gazilerin içinden "ağır derecede" yaralananlara malul aylığı bağlandı.

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım ise darbe girişiminden bir ay sonra, "Yaralanan gazilerimizde bir kural var. Yüzde 40 iş göremezlik şartı aranıyor. Gazilerimize sen yüzde 10 yaralandın, sen yüzde 30 yaralandın mı diyeceğiz? O meydana inen, tırnağı bile yaralanmışsa gazilik haklarından yararlanacak" dedi.

Aradan geçen 5 yıllık sürede tüm 15 Temmuz gazilerine yaralanma derecelerine göre nakdi tazminat, kamuda istihdam, Toplu Konut İdaresi’nden (TOKİ) faizsiz konut kredisi, kamunun işlettiği toplu taşıma hatlarını ücretsiz kullanma gibi haklar verildi.

Fakat bir grup 15 Temmuz gazisinin iki temel talebi var.

"3713 sayılı kanuna tabi olmak istiyoruz"

Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanlığı binasında yaralanan 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Derneği Başkanı Ufuk Yeğin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa tabi olmak istediklerini söyledi, gerekçesini ise şöyle açıkladı:

"Madem FETÖ'ye terör örgütü diyorsunuz, biz neden bu ülkenin terörle mücadele kanunu olan 3713’ün içerisinde değiliz? Güneydoğu’daki kardeşlerimiz nasıl PKK terör örgütüne karşı mücadele ettiyse biz de Cumhuriyet tarihinin en büyük, en sinsi denilen terör örgütüne karşı mücadele edip gazi olduk."

"309 milyon lira dağıtılsın" talebi

15 Temmuz darbe girişiminden sonra şehit yakınları ve gaziler için 309 milyon lira bağış toplandı. Bu paranın uygun bir şekilde dağıtılabilmesi için 2018’e gelinirken Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu. 2019 yılının sonunda da Vakıf’a yönetim kurulu üyeleri atandı.

2020’de gazilere ilk kez aylık ödeme yapıldı. Önce 1.000, daha sonra 1.500 lira aylıklar ödendi. Bunun yanında bayramlarda 1.100’er lira ikramiye verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56,9 milyon lira ödeme yaptık" dedi.