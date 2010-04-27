'Bir grubun gazetesi olayları yine gündeme getiriyor'

T24 - Siirt'teki tecavüz vahşetiyle ilgili olarak medyaya yüklenen bir diğer isim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Olayın 1 yıl önce olduğunu söyleyen Erdoğan, "Atılması gereken adımlar atıldığı halde bugün tekrar gündeme getiriliyor, bu gazetecilik değildir" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, Siirt'teki olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, "Siirt'teki olayla ilgili olarak, son olayları derseniz... Bu konuyla ilgili bütün adımlar atıldı, atılıyor ama bir de bugün bir grubun gazetelerinde çıkan olay var ki... Yani bu çok çirkin bir yaklaşım. Yani bir yıl önce olmuş ve bu olayların içerisinde karışan taraflarla ilgili de bütün adımlar atılmış, ki Milli Eğitim Bakanım bu açıklamayı yaptı. Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanım yaptı, Siirt Valiliği açıklamayı yaptı" dedi.



"Yani 1 yıl önce olmuş bir olay hakkında her türlü yasal yollar, bunun yanında ilgili bakanlıkların atması gereken adımlar, valiliğin atması gereken adımlar, hepsi atılmış ve bugün bu tekrar gündeme getiriliyor. Bu gazetecilik değildir" diyen Erdoğan, "Bu bir medya mantığı değildir, bu basın ahlak ilkelerine yakışan bir yaklaşım değildir. Bu tam aksine, gerek o ilimizle ilgili gerek o olayda adı geçenlerle ilgili psikolojik yıkımlara neden olur. Buralarda çok daha dikkatli olmaya bence gerek var diye düşünüyorum" diye konuştu.







