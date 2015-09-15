Bir göçmen faciası daha; Datça'da batan teknede en az 22 kişi öldü!

Muğla’nın Datça İlçesi’nde, göçmenleri taşıyan tekne battı. Faciada 4’ü çocuk , 11'i kadın olmak üzere 22 kişi öldü. Suda bitkin halde bulunan 211 göçmen ise kurtarıldı. Seferihisar'da ise 2 Suriyeli boğularak hayatını kaybetti.

Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında uluslararası sularda batan "Arıcoğlu" isimli eski gezi teknedeki 9 göçmenin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölenlerin sayı 4'ü çocuk, 11'i kadın olmak üzere 22 kişiye ulaştı.

Datça'nın Körmen Mevkisi ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki uluslararası sularda bugün saat 06.00 sıralarında çok sayıda göçmeni taşıyan ve gezi teknesi olarak kullanılan 20 metrelik ahşap tekne battı. Bölgeye 5 sahil güvenlik Botu gönderildi. Denizde can pazarı yaşanırken 205 mültecini kurtarıldığı, dördü çocuk 13 mültecinin cesedinin denizden çıkarıldığı bildirildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.