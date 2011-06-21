Bir gladyatörün isyanı: Beni hakemler yaktı!

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Yaklaşık yüz yıl önce Türkiye'de bulunan ve halen Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi'nde sergilenen bir mezar taşının üzerindeki yazıların deşifre edilmesi, korkunç ve bir o kadar da günümüz futbolunda yaşanan hakem hatalarını hatırlatan bir gerçeği ortaya çıkardı.Günümüzden yaklaşık 1,800 yıl önce yaşamış bir gladyatöre ait olduğu tespit edilen mezar taşında, “Beni hakem hatası öldürdü!'' yazdığı ortaya çıktı.Livescience.com'un haberine göre, Şu anda Samsun'un olduğu bölgede, Amisus'ta yapılan kazılar sırasında bulunduktan sonra II. Abdülhamit tarafından Brüksel'deki Cinquanternaire Müzesi'ne bağışlanan ve günümüzden yaklaşık 1,800 yıl önce Roma İmparatorluğu döneminde yaşadığı anlaşılan gladyatörün mezar taşındaki yazılar geçtiğimiz günlerde ilk kez deşifre edilebildi.Yazıları deşifre eden Kanadalı tarihçi ve Roma dönemi mezar taşları uzmanı Profesör Michael Carter, mezar taşını yaptıran gladyatörün yakınlarının da tıpkı bugünkü futbolcular gibi “hakem hatasından'' yakındığını ortaya çıkardı.Mezar taşının üzerinde biri ayakta ve diğeri yerde olmak üzere iki gladyatör tasviri bulunuyor. Ayaktaki gladyatörün elinde iki kılıç bulunurken, yerdeki gladyatör teslim olduğunu ve bağışlanmak istediğini belirten bir işaret yapıyor.Kabartma tasvirin altındaki yazıda, mezarın Diodorus adlı bir gladyatöre ait olduğu belirtildikten sonra, tasvirde yerde bulunan gladyatörün Diodorus, ayaktaki gladyatörün ise Demetrius olduğu ifade ediliyor.Yazıda, “Ben rakibim Demetrius düştükten sonra bile onu öldürmedim. Ama kader ve suma rudis (hakem) hatası beni öldürdü'' yazıyor.Prof. Carter'a göre, gladyatör dövüşünde birtakım kurallar bulunuyor. Örneğin rakiplerden biri karşı tarafın hamlesiyle değil de kazara yere düştüğü takdirde hakem dövüşü durdurup yere düşen tarafın kalkmasını bekliyor.Carter'a göre, Diodorus ile Demetrius'un dövüşünde de aynısı olmuş. Demetrius kazayla yere düşünce hakem dövüşü durdurup ayağa kaldırmış.Ancak aynı hakem Diodorus kazayla yere düştüğü zaman maçı durdurmamış. Diodorus'un bağışla işareti yapmasına rağmen Demetrius kılıcını rakibine saplayarak öldürmüş.Diodorus'un yakınlarının mezar taşına yazdırdığı “hakem hatası'' işte bu karar olmuş.