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Yaşam

Bir gecede 50 milyon TL’si oldu

Ütü fabrikasında işçi olarak çalışan vatandaşın hesabına bir gecede 50 milyon lira yattı

29 Kasım 2013 11:14

Büyükçekmece Mimaroba’da bir ütü fabrikasında AR-GE uzmanı olarak çalışan Ali Oğuz Gümüş, başına gelenler yüzünden zor durumda kaldı. Çalıştığı işyerinde 4 bin TL maaş alan Gümüş, elektrik faturasını ödemek ve para çekmek için ATM’ye gitti. Maaş kartını ATM’ye soktuğunda hesabındaki para miktarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Ali Oğuz Gümüş hesabında 50 milyon TL olduğunu görünce bankaya başvurdu. Banka yetkilileri paranın havale yoluyla başka bir hesaptan aktarıldığını konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bu nedenle bloke koyulduğunu söyledi.

Hesabıyla ilgili başlatılan polis incelemesinin bitmesini bekleyen Ali Oğuz Gümüş mağdur olduğunu hesabına konan bloke yüzünden hiçbir faturamı ödeyemiyorum.” diyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi polisi tarafından başlatılan soruşturmada Ali Oğuz Gümüş’ün hesabına aktarılan parayla ilgili soruşturma açıldı. Paranın geldiği hesaplar inceleme altına alındı. 

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