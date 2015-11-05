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Çevre

Bir gecede 170 ton hamsi avladılar

Samsun'dan denize açılan Şaban Özcan, yaptığı açıklamada, depolarının yetersiz kaldığını söyledi

05 Kasım 2015 19:10

Karadeniz'de balıkçılar bir gecede 170 ton hamsi avladı,İnebolu Limanı'na teknelerini hamsiyle doldurarak dönen balıkçılar, depolamada sorun yaşayınca çareyi balıkları güvertelerde istiflemekte buldu.

Hamsi bolluğu nedeniyle İnebolu Limanı'nda yaşanan yoğunluğun daha da arttığı gözlenirken, beklentilerinin üstünde balıkla dönen balıkçılar depolamada zorluk yaşadı.

Samsun'dan denize açılan Şaban Özcan, yaptığı açıklamada, depolarının yetersiz kaldığını söyledi.

Avladıkları hamsinin tekneye sığmadığını belirten Özcan, "Bir gecede 170 ton hamsi avladık. Ambarlar dolunca hamsiyi güverteye döktük. İnebolu bölgesinde şu anda çok hamsi var. Limana boş dönen tekne yok. Her teknede en az 50 ton balık var. Avladığımız hamsiyi yem fabrikalarına gönderiyoruz. Hamsiyi boşaltmak için limanda sıra bekliyoruz" dedi.


 

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