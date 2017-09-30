"Bir gece ansızın geldiler, her şeyin maliyetini vatandaşın sırtına bindirdiler"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başta otomobil olmak üzere birçok kalemde vergi artışları öngören torba tasarıya birtakım eleştiriler yöneltti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) düzenlenen referandum sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediğini hatırlatan Özel, "Bu tehdidin Barzani'ye yönelik olduğu düşünülüyordu ama bütün vatandaşlarımız gördü ki dediklerini yapabiliyorlar, hakikaten bir gece ansızın gelebiliyorlar" ifadesini kullandı. Özel, sözlerine "Elimizdeki torba kanun tasarısıyla bir gece ansızın geldiler ve yaptıkları her şeyin maliyetini vatandaşın sırtına bindirdiler. O sözü söylediler, arkasında durdular ve bir gece ansızın vatandaşın sırtına bindiler" diye devam etti.

Söz konusu tasarı ile sadece vergilerin artırılmadığını, madencilik alanı da dahil birçok sektörle ilgili düzenlemeler yapıldığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Devlet kendine şunu söylüyor, üç ay içinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nu (ÇED) ver, veremezsen de vermiş kabul edeceğim, olumlu sonuçlandı kabul edeceğim. Artık ÇED raporunu geciktirmek maden şirketinin lehinedir ve bürokrasideki her türlü gecikme veya ÇED raporu çıkana kadarki her zaman maden şirketinin çevreyi katledecekte olsa üç ay sonunda ÇED raporu verilmediyse verilmiş kabul edilecek. Bunun içinde örneğin bu var."