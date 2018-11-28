"Bir gazetenin dramı": Hürriyet, gazete binasını basanların beraatını böyle gördü

Hürriyet, gazete binasını basanların beraatını böyle gördü

Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyip, cam ve kameraları kırdıkları iddiasıyla yargılanan 26 kişi hakkında mahkeme kararını verdi. 25 kişinin beraat ettiği Hürriyet'te saldırı davasında Mesut Yeşilyurt ise 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Yeşilyurt hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Hürriyet ise gazete binasına saldıran kişilerin beraatı haberini birinci sayfadan küçük bir şekilde okuyucularına duyurdu.

Gazetenin eski dijital koordinatörü Bülent Mumay, gazetenin haberi birinci sayfasının alt kısmında görmesini “dram” olarak nitelendirdi ve şu mesajı paylaştı:

"Bir gazetenin dramı: - Kamyonlarla adam taşıyarak bastılar. - Patronuna tüm medyasını sattırdılar. - Gazete basanları beraat ettirdiler. Ve dramın son halkası: - Baskına uğrayan gazete, baskın yapanların beraatini sayfanın altında sadece 2 sütuna verebildi."