-BİR FOTOĞRAFLA 36 YILDIR ARADIĞI MEZARI BULDU VAN (A.A) - 07.12.2010 - Van'da yaşayan 75 yaşındaki Kumri Tomay, Kıbrıs Barış Harekatında şehit olan oğlunun 36 yıldır aradığı mezarını, Van Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur'un Kıbrıs gezisinde çektiği fotoğraf sayesinde buldu. Alınan bilgiye göre, 1973 yılında vatani görevini yapmak üzere, doğup büyüdüğü Van'ın Çatak ilçesine bağlı Övecek köyünden Ankara'ya giden levazım er Gerevan Tomay, terhisine 3 gün kala Kıbrıs Barış Harekatı başlayınca Kıbrıs'a gitti. Tomay, harekat sırasında 13 Ağustos 1974'te Beş Parmak Dağları'nda şehit oldu. Oğlunun şehit olduğunu rüyasında gören ve bu rüyadan bir süre sonra acı haberi alan baba Yahya Tomay, şehidin mezarına ulaşmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Mezar yerini öğrenemeyen baba Tomay'ın 1995 yılında yaşamını yitirmesiyle anne Kumri ile oğlu Ahmet Tomay, mezarı arama çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 1 ay önce Van Muharip Gaziler Derneğine müracaat eden Tomay ailesi, burada büyük bir tesadüfle karşılaştı. Kısa süre önce Kıbrıs gezisinden dönen dernek başkanı Cafer Oğur'un, oğullarının mezarı başında fotoğrafını gören Tomay ailesi, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Dernek başkanı Oğur'un konuyu Vali Münir Karaloğlu'na bildirmesi üzerine maddi durumu iyi olmayan aile, Valilik ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının katkılarıyla KKTC'nin Lefkoşa kentine gitti. KKTC'de görevli subaylar tarafından karşılanan ve Subay Orduevinde ağırlanan aile, özel bir araçla Lefkoşa-Girne arasındaki Boğaz Şehitliği'ne götürüldü. Ailenin mezarlık ziyaretine, KKTC Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan da eşlik etti. 36 yıldır izini sürdüğü oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek dualar okuyan anne Kumri Tomay, KKTC'de kaldığı 5 günlük sürede, zamanının büyük bölümünü şehitlikte geçirdi. Annesiyle ağabeyinin mezarını ziyaret eden Ahmet Tomay, ağabeyinin Kıbrıs Barış Harekatında şehit olduktan sonra kendilerine Devlet Övünç Madalyası gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Ağabeyimin, Kıbrıs'ta bir mezarı olduğunu bilmiyorduk. Yıllarca imkanlarımız ölçüsünde araştırmamıza rağmen böyle bir bilgiye de rastlamamıştık. Ta ki gaziler derneğinde ağabeyimin mezarı başında çekilen fotoğrafı görünceye kadar. 36 yıldır annem ağabeyimin acısıyla yaşıyordu. Bana ve anneme ağabeyimin mezarını ziyaret etme imkanı sağlayan Valimiz Münir Karaloğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız Korgeneral Nazım Altıntaş'a teşekkür ediyorum.'' Türkçe bilmediği için yaşadığı duyguyu Kürtçe dile getiren anne Tomay ise yıllar sonra oğlunun mezarı başında dua etmenin hem hüznünü hem de mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, ''Ne mutlu bana ki şehit anasıyım. Oğlumla gurur duyuyorum'' dedi.