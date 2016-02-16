Bir eve pencereden giren saldırgan "Seninle sevişmek istiyorum" diyerek genç kadına tecavüz etmek istedi!

İstanbul Sarıyer’de bir eve pencereden giren saldırgan, H.Ç isimli kadını, “Bir kez birlikte olacağız. Bağırırsan sana zarar veririm” sözleriyle tehdit ettikten sonra tecavüz etmek istedi. Genç kadının bağırması üzerine kaçmayı başaran L.E isimli saldırgan hastanede yakalandı.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre, bir eve pencereden giren inşaat işçisi 36 yaşındaki L.E., 29 yaşındaki H.Ç. adlı kadına uykuda tecavüz etmek istedi. Taytının kesildiğini fark edip uyanan genç kadının çığlıkları üzerine uyanan erkek kardeşleri saldırganı dövdü. Buna rağmen kaçmayı başaran L.E., tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Olay, geçen cuma günü gece saat 05.00 sıralarında yaşandı. Bıçaklı saldırgan H.Ç.’yi “Bir kez birlikte olacağız. Bağırırsan sana zarar veririm” diyerek tehdit etti. Genç kadın polise verdiği ifadesinde “Sabaha karşı vücudumda bir el hissederek uyandım. Uyandığımda taytımı bıçakla kesiyordu. Bıçağı göstererek ‘Sesini çıkarma seninle sevişmek istiyorum. Bağırma sana zarar veririm’ dedi. Bağırarak yardım istedim. Erkek kardeşlerim sesime uyanarak beni kurtardı” dediği öğrenildi.