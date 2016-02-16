T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir eve pencereden giren saldırgan "Seninle sevişmek istiyorum" diyerek genç kadına tecavüz etmek istedi!

Kadının bağırması üzerine kaçan saldırgan hastanede yakalandı

16 Şubat 2016 10:21

İstanbul Sarıyer’de bir eve pencereden giren saldırgan, H.Ç isimli kadını, “Bir kez birlikte olacağız. Bağırırsan sana zarar veririm” sözleriyle tehdit ettikten sonra tecavüz etmek istedi. Genç kadının bağırması üzerine kaçmayı başaran L.E isimli saldırgan hastanede yakalandı.

Habertürk’ten Yusuf Doğan’ın haberine göre, bir eve pencereden giren inşaat işçisi 36 yaşındaki L.E., 29 yaşındaki H.Ç. adlı kadına uykuda tecavüz etmek istedi. Taytının kesildiğini fark edip uyanan genç kadının çığlıkları üzerine uyanan erkek kardeşleri saldırganı dövdü. Buna rağmen kaçmayı başaran L.E., tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Olay, geçen cuma günü gece saat 05.00 sıralarında yaşandı. Bıçaklı saldırgan H.Ç.’yi “Bir kez birlikte olacağız. Bağırırsan sana zarar veririm” diyerek tehdit etti. Genç kadın polise verdiği ifadesinde “Sabaha karşı vücudumda bir el hissederek uyandım. Uyandığımda taytımı bıçakla kesiyordu. Bıçağı göstererek ‘Sesini çıkarma seninle sevişmek istiyorum. Bağırma sana zarar veririm’ dedi. Bağırarak yardım istedim. Erkek kardeşlerim sesime uyanarak beni kurtardı” dediği öğrenildi.

ETİKETLER

taciztecavüzcinsel saldırıistanbulsarıyerbıçaklı tehditdarp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24