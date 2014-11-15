Bir erkeğin çantasındaki olmazsa olmazları

Başak Dizer / Hürriyet



Ceplerinizi doldurmayın ama eski bond modeline de mahkûm olmayın. Şehir erkeği eşyalarını son model çantalarda taşıyor. Peki içine neler konmalı?

Erkeklerin pek azını yönetim kurulu toplantısından yoga dersine koşturduğunu görürüz. Ancak çokça seyehat eden erkeklerin anahtar ve gözlük gibi ufak tefek eşyalarını sağda solda unuttuğu çok olur. Halbuki biz kadınlar için çantamızda pilates için spor ayakkabı, ani gelişen toplantılar için büyük bir makyaj çantası veya görünümümüzü anında değiştirecek aksesuarlar her zaman mevcuttur. Bizim normalimiz ağzına kadar gerekli gereksiz eşyayla dolu çantalarımızdır.

Şehrin pratik erkekleri için bir sırt çantası ya da küçük bir el çantası hazırlamak istesek ‘en pratik beş eşya’ şunlar olurdu:

* Hızlı şıklık için yelek: Casual stilde işe gidenlerdenseniz ve akşama bir randevunuz varsa ofiste beyaz gömlek giyin, yanınıza alacağınız kumaş yeleği de akşama saklayın. Yelek, vücuda güzel oturan bir tişört ile de aynı işi görebilir. Kendinden çizgili siyah ya da füme renk bir yelekle ceketsiz, hızlı bir şıklık yakalayabilirsiniz.

* Ağırbaşlı triko: Bisiklet yaka, kaşmir triko içine gömlekle giyildiğinde ofiste, doğrudan giyildiğinde ise akşam programlarında size şıklık sağlar. Ama dikkat: Kalitesi iyi, rengi ağırbaşlı olmalı. Kilit renkler ise lacivert, gri, füme, bordo ya da koyu yeşil.

* Her devrin kahramanı jean: Koyu lacivert, slim fit bir jeanin giremeyeceği yer, yakışmayacağı bir erkek yok. Jean, çantanıza ilk attığınız parça olmalı. Tavsiyem taşlanmamış ve ağartılmamış olması.

* Hayat kurtaran sneaker: Derdi, tasayı ortadan kaldıran bir parça. Takım elbise altına bile giyilebiler, eve yürüyerek dönebilirsiniz. Ofis ortamından kurtulup akşam arkadaşlarla maç seyretmeye gitmek için, mokasenlerinizi çıkarıp spor ayakkabılarınızla havanızı değiştirin.

Ve son olarak yukardaki malzemelerin yanına parfüm, saat, spor çorabı gibi ‘pratik şehir erkeği eşyalarını’ koymak için güzel deri bir sırt çantası edinmelisiniz. Tercihiniz kahve veya siyah renk olmalı. Arabanızın bagajındaki küçük bir el valizi de size aynı rahatlığı sağlar.