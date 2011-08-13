T24 - The Wall Street Journal, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için ilginç yorumda bulundu. Gazete, Erdoğan için "Bir elinde tespih, bir elinde iPAD" ifadelerini kullandı.



Bir zamanlar “Avrupa’nın hasta adamı” olarak nitelendirilen Türkiye için “Avrasyalı Çin” benzetmesi yapıldı. Wall Street Journal, bu benzetmeye yer verirken “Modern Türkiye, göz kamaştırıyor ve şaşırtıyor” ifadelerini de kullandı.



Gazete, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için “Eleştirenler, onun için diktatör ve İslamcı diyorlar. Destekçileri ise, ülkenin ekonomik muzicesini ve demokratik ilkelere yeni açılımını gerçekleştirmekle övüyorlar” diye yazdı. Gazete’nin Başbakan Erdoğan için “bir elinde tesbih bir elinde iPad” benzetmesi yapması da dikkat çekti.



ABD’nin çok satan gazetesi The Wall Street Journal’ın Editörler Kurulu Üyesi Matthew Kaminski’nin imzası ile çıkan yazıda şu görüşler yer aldı: Modern Türkiye, göz kamaştırıyor ve şaşırtıyor. İki haneli büyüme ve her yerde parlak yeni binalarıyla bir zamanlar ‘Avrupa’nın hasta adamı’ daha çok Avrasyalı bir Çin’e benziyor ancak minareleri, agresif medyası ve özgür seçimleriyle.



Türkiye’nin yeniden doğuşunu yöneten Erdoğan’ın siyasi kariyerine, “İslamcı harekette başladı, seçimlerden ezici zafer ile çıkıp üçüncü kez iktidara geldi. Bir elinde bir iPad, diğerinde tespih ile seçim kampanyasını yürüttü.”



“Türkiye’nin önündeki engel, siyasi İslam’ın cezbediciliği değil, yargı ve güvenlik güçleri dahil, ülkenin siyasi kültürü ve kurumlarındaki baskıcı miras” diyen Kaminski, eskiden Erdoğan’ı destekleyenlerin bazılarının Başbakan’ın giderek artan otoriter eylemlerini ve beyanlarını eleştirdiklerini yazdıktan sonra ‘İran rejiminin baskıyla idare biçimini’ kastederek şöyle devam etti:



“Sayın Erdoğan, Türkiye’nin boğazını sıkmak ve İran gibi bir ülkeye dönüştürmek istese de ülke, muhtemelen kendisi (veya başkasının) bunu başaramayacağı kadar fazla çoğulcu, canlı ve karışık hale geldi. Türkiye’nin deneyimi, bu yıldaki halk ayaklamalarının ardından Arap dünyasında kopyalanması fazla zor olabilir.”

‘Türkiye, bölgesinin Almanya’sı oldu’



WSJ Türkiye’yi Avrasya’nın Çin’i olarak tarif ederken Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro ise Türkiye için ‘bölgesinin Almanya’sı’ tabirini kullandı. Le Monde Türkiye ile ilgili şu yorumları yaptı: “Türk işadamları Ortadoğu’ya açılsa da Türkiye ile Avrupa arasındaki işbirliği zarar görmeden büyüyor.



Türkiye-AB ortaklığı üçüncü ülkelere de açılıyor. İsveç ve İrlanda gibi ülkeler de Anadolu’da üretilen mallar kullanılıyor. ‘Türk Malı’ ibaresi 20 yıl önce bir şey ifade etmiyordu. Ancak bugün aranan bir ifade haline geldi. Türkler ‘bölgelerinin Almanya’sı haline geldi. Türkler hasta adam Osmanlı’yı yeniden canlandırıyor.”





