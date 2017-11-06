Bir efsaneden daha yeşil sahalara veda: Andrea Pirlo futbolu bıraktı

ABD'nin 1. Futbol Ligi olan MLS'de New York City forması giyen efsane futbolcu Andrea Pirlo, futbolu bıraktığını açıkladı. 38 yaşındaki İtalyan orta saha, yakın zamanda Esteban Cambiasso, Kaka Leite ve Francesco Totti gibi nesildaşlarının ardından profesyonel futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

New York City formasıyla MLS yarı finallerinde son maçına çıkan 36 yaşındaki İtalyan futbolcu, 2-0 kazandıkları maçın ardından futbolu bıraktığını açıkladı. Columbus Crew'u evinde 2-0 mağlup eden New York City, ilk maçta deplasmanda 4-1 mağlup olduğu için elendi.

Milan formasıyla 400 maça çıkan ve kırmızı-siyahlı formayla 41 gol, 38 asiste imza atan Andrea Pirlo, kariyerinin altın çağını Juventus’ta yaşadı.

Yalnızca bir sezon olmak üzere Inter forması da giyen Pirlo, Juventus’ta 164 maça çıktı. Efsane futbolcu bu maçlarda 19 gol ve 38 asistle 57 gole direkt katkı sağladı.

İtalya A Milli Takımı’nın formasını 116 kez sırtına geçiren kaptan, 13 gol attı.

23 yıllık kariyere 16 kupa!

Efsane futbolcu ayrıca kariyerine 1 Dünya Kupası, 2 İtalya Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 3 İtalya Süper Kupa ve 6 kez Serie A şampiyonluğu sığdırdı.

*Veriler, Transfermarkt'tan derlenmiştir.