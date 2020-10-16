T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bir doktor daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

16 Ekim 2020 21:40

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan Yıldırım Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Türk Tabipleri Birliği, Yıldırım'ın vefat haberini, "Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Turan YILDIRIM’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz." sözleriyle duyurdu. 

Yıldırım'ın hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısı 51'e yükseldi. 

ETİKETLER

turan yıldırımttbdoktorkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24