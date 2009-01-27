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Sağlık

Bir doğumda 8 bebek

Los Angeles'ta kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kadın bir doğumda 6 erkek 2 kız bebek doğurdu.

27 Ocak 2009 02:00

ABD'de bir kadın, dün akşam bir doğumda 8 bebek dünyaya getirdi.

Bir yerel TV'nin haberine göre, kimliğinin açıklanmasını istemeyen kadın, Los Angeles kentine 30 kilometre mesafedeki Bellflower banliyösünde 6 erkek, 2 kız çocuğu doğurdu.

Haberde, doktorların, ağırlıkları 820 gramla 1,5 kilo arasında değişen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, ancak ilk 72 saatin, bebeklerin yaşayıp yaşamayacaklarını göstermek açısından çok önemli olduğunu söyledikleri belirtildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 10 sene evvel de bir kadın 8 çocuk doğurmuş, bebeklerin biri bir hafta içinde ölmüştü. Diğerleri ise halen yaşıyor.

(AA)

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