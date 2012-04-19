Bir demet İdris Naim Şahin gafı!

Yaptığı gaflarla dikkat çeken İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tepkiler giderek artmaya devam ediyor. Bakan Şahin'in göreve geldiği günden bu yana yaptığı birçok gaf gündem yaratmaya devam ediyor.

Dicle Baştürk'ün Taraf gazetesinde derlediği Bakan Şahin'in bazı gafları şöyle:

Kızılay’daki patlama (20 Eylül 2011): Üç adet can kaybı var.

Van depremi (29 Ekim 2011): (Depremzedelere hitaben) Sarayda oturuyorsunuz gel dediğiniz yok.

Kürt sorunu (7 Kasım 2011): Kürt sorunu diyorlar. Ben arıyorum sorunu bulamıyorum.

Sanatçılara PKK eleştirisi (26 Aralık 2011): Birileri saptırarak, kendine göre gerekçeler uydurarak teröre destek veriyor. Neyiyle veriyor, belki resim yaparak tuvale yansıtıyor, şiir yazarak şiirine yansıtıyor, günlük makale, fıkra yazarak oralarda bir şeyler yazıp çiziyor.

Onbaşı tartışması (10 Ocak 2012): (BDP’lilere hitaben) Siz on para etmeyen insanlarsınız ve o sözleri söylüyorsunuz.

Newroz olayları (27 Mart 2012): Birilerinin kitabı, birilerinin bayramı öldürmekten yanaysa da şu bilinsin ki; 75 milyon vakur ve sessiz yığının silahına da gerek yok, yumruğuna da gerek yok, sadece birer tükürüğü o 75 bin haini yok etmeye yeter ve yetecektir.

Gaz bombası (7 Nisan 2012): Gaz bombaları zararsızdır, ihtiyaçlar doğrultusunda ihale ile yeteri miktarda gaz alımı yapılmaktadır.