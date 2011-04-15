'Bir defa da en fazla 20 kişi öldürülecek'

T24 - Suriye istihbaratı tarafından hazırlanan 6 sayfalık planda, isyancılara karşı düzenlenen baskınlarda kaç kişinin öldürülmesi gerektiğinden, Esad lehine konvoy oluşturacak araçlardaki ses sistemlerine kadar en ufak ayrıntılar bile yer alıyor



Amerika’nın prestijli haber sitesi MSNBC, Suriye rejiminin isyancılara karşı alınacak önlemleri listelediği istihbarat belgesini yayınladı. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



6 sayfalık belgenin 23 Mart’ta Suriye İstihbarat Merkezi’nde düzenlenen bir güvenlik zirvesinin sonucu olarak hazırlandığını belirten site, dokümanın ABD Dışişleri yetkilileri tarafından da incelendiğini ve ilk aşamada bunun ‘gerçek’ olduğuna yönelik izlenim edinildiğini yazdı. Beşar Esad rejimine karşı demokrasi talebiyle başlayan isyan hareketinin bastırılması amacıyla alınması gereken tedbirleri sıralayan belgede tüyler ürpertici ifadeler yer alıyor. İşte Beşar Esad’ın yardımcısı Muhammed Nazif Haybrik’in de onayıyla hazırlanan dokümandaki önlemler:



* Ulusumuzun en önemli sembolü Beşar Esad’ın imajını kötülemeye yönelik hareketlere karşı merhamet gösterilmeyecek.



* Ulusun çıkarlarını gözetmeyecek şekilde muhalif protestoları haber yapan tüm medya kuruluşları yasaklanacak.



* Protesto gösterilerinin Suriye halkının nefret ettiği figürler olan Suudiler, Lübnanlılar, Siyonistler ve Amerika tarafından yaptırıldığı duyurulacak.





Videolara müdahale



* Gösterilerin yapıldığı meydanlar polis tarafından kordona alınacak, göstericilerin içine sivil kıyafetli keskin nişancılar sızdırılacak. Bu snipler’lar, gerilimi tırmandırmak için polis ve askerleri de vuracak. Suç isyancıların üzerine atılacak.



* Protesto merkezlerinde elektrik ve internet kesintisi uygulanacak. Buradaki önemli muhalif liderler yakalanıp gerekirse öldürülecek.



* İsyancılara yapılan her silahlı müdahalede olası bir dış müdahaleyi engellemek için en fazla 20 kişi öldürülecek.



* Muhaliflerin videolarında teknik ekipler tarafından göstericilerin arasına boşluklar yerleştirilecek. Görüntüler bu şekilde devlet televizyonunda yayınlanarak muhaliflerin sayısının azlığı dile getirilecek.





Bayrak-poster desteği



* Devlet görevlilerine ve güvenlik yetkililerinin ailelerine Suriye bayrakları ve Beşar Esad posterleri dağıtılacak. Bu kişilerin uzun konvoylar halinde rejime destek gösterileri yapması sağlanacak. Bu konvoylara katılan araçlara ambulans sirenine benzer ses donanımları takılacak.



* Suriye film endüstrisinde rejime bağlı olduklarından emin olduğumuz figürler protesto bölgelerinde rejim yanlısı konuşmalar yapacak. Daha önceden gözaltına alınan ünlüler de bu tür konuşmalar yapmaya zorlanacak.



* Gençleri askerlik şubelerine çağırarak isyana katılmaları durumunda orduya alınacakları korkusu yaratılacak.



* Kontrolden çıkan bölgelerde güvenlik güçleri geri çekilecek, buralara suçlular gönderilerek kaos oluşturulacak.



* Hristiyan ve Dürzi azınlıkları kendi saflarımıza çekmek için girişim yapılacak.





Posterlerin sırrı planla çözüldü



Suriye’de özellikle Başkent Şam’da Esad lehine gösterilerin birdenbire patlak vermesi ve göstericilerin ellerinde taşıdıkları Esad posterlerinin çokluğu şaşkınlık yaratmıştı. Bunun Esad’ın istihbarat servisi Muhaberat tarafından hazırlanan organize bir eylem olduğu da böylece anlaşılmış oldu.