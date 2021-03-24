"Bir dakika daha beklemeyin": Biden, peş peşe gelen saldırıların ardından ABD'de silah reformuna gidilmesini talep etti

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Önce Atlanta'da, ardından Colorado'da gerçekleştirilen; toplam 18 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırılardan sonra ABD Başkanı Joe Biden, ülkede hızlı bir şekilde silah reformuna gidilmesi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'ın bayraklarının bir kez daha yarıya indirilmesini emreden ABD lideri, Kongre üyelerinden acilen silah reformu ile ilgili bir tasarı hazırlayıp geçirmelerini istedi.

Biden, Kongre'den geçmiş taraması sisteminde kötü niyetli insanların faydalandığı açıkları kapamalarını ve saldırı silahlarını yasaklamalarını talep etti. Biden, ayrıca Senato'nun Temsilciler Meclisi'nin geçirdiği ancak kendilerinin henüz gündemlerine almadığı iki geçmiş taraması tasarısıyla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Biden konu ile ilgili açıklamasında, "Hayat kurtaracak sağduyulu adımları atmadan önce değil 1 saat, 1 dakika bile bekleyemem" dedi.

Cumhuriyetçilerin silahlar konusundaki kısıtlamalara karşı olduğu bilindiği için böyle düzenlemelerin 50-50 bölünmüş Senato'dan geçip geçemeyeceği bilinmiyor.