'Bir cumhurbaşkanı aranıyor' kampanyası başladı

Bir grup yurttaş, cumhurbaşkanının kim olması gerektiğine ilişkin tartışmalara katılmayı reddederek seçilecek cumhurbaşkanının taşıması gereken nitelikleri belirleyen ve ancak bu nitelikleri taşıyan adaya oy vereceklerini açıkladıkları bir kampanya başlattılar. Kendilerini “Nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz girişimi” olarak adlandıran yurttaşlar, cumhurbaşkanı adayı gösterecek Meclis’te grubu bulunan dört partiyi tanımladıklarına uygun bir aday göstermeleri konusunda etkilemeyi hedefliyorlar.

Kampanyanın başlangıcı ile eşzamanlı olarak http://www.cumhurbaskaniaraniyor.com adresli bir web sitesi açıldı. Sitede cumhurbaşkanında bulunması gereken nitelikleri sıralayan metinlere ulaşmanın yanısıra katılmak isteyenlerin imzalarıyla destek vermeleri olanağı da yer alıyor.

Sosyal medyadaki etkinliklerin yanısıra Meclis’te grubu bulunan ve bu nedenle cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek partilerlerle ve onların yanısıra parlamentoda temsil edilmeyen ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde tercih belirtecek siyasal partilerle de doğrudan ilişki kuruluyor.

İlk olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen girişim temsilcileri seçmenlerin destek vermeleri için cumhurbaşkanı adayının taşımasını öngördükleri nitelikleri belirten bir mektubu sundular.

Girişim temsilcilerinin önümüzdeki günlerde HDP eşbaşkanları ile de bir araya gelmeleri bekleniyor.

Diğer partilere ise bir mektup gönderilerek cumhurbaşkanı adayına ilişkin girişimin öngördüğü nitelikler iletildi. Mektupta partilerin uygun görüp çağırmaları halinde girişim temsilcileri ile yüz yüze bir toplantı isteği de belirtiliyor.

Ayrıca Meclis’teki milletvekillerinin tümüne de Cumhurbaşkanına ilişkin taleplerin yer aldığı birer e-mektup yollanıyor.

Nasıl bir cumhurbaşkanı

Girişimin web sitesinde de yer alan ve cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken niteliklerin yer aldığı metin aynen şöyle:

"En üst düzey görevlendirmeyi bu sefer yurttaş yapıyor

Bir Cumhurbaşkanı Aranıyor

Bu ülkenin yurttaşları olarak görev vereceğimiz adayda şu nitelikleri arıyoruz:

● Bir partinin, bir hükümetin ya da icranın başı değil, ülkemizi en üst düzeyde temsil edecek devlet insanı niteliklerine sahip olan...

● Evrensel hukuk temelinde insan hak ve özgürlüklerini içselleştirmiş...

● Parlamenter demokrasinin temeli kuvvetler ayrılığı ilkesini ve hukukun üstünlüğünü içtenlikle benimsemiş...

● Ayırmayan, kayırmayan, mazlumu mağduru gözeten...

● Ülkenin toprağını, suyunu, ormanını ranta betona feda etmeyen...

● Etnik, dinsel, mezhepsel, cinsel ayrımcılığa karşı olan; inanana inanmayana, farklı inançlara ve bilimsel görüşe saygılı; herkesin kendi tavrını tarzını özgürce yaşamasının güvencesi...

● Alevilerin yıllar boyunca reddedilen taleplerine sahip çıkan...

● Kürt meselesinin eşit haklı vatandaşlık temelinde barış, müzakere ve uzlaşma yoluyla çözülmesi için adil hakem işlevi görecek...

● Tarihimizdeki acı olaylarla yüzleşmekten kaçınmayan...

● Ülkenin, tüm komşularıyla ve bütün dünyayla barışık olmasını gözeten; savaşın kartalı değil barışın güvercini olan...

● 76 milyonun 76 milyonunu kucaklayacak...

Biz yurttaşlar, bu ilkeleri benimsediğini kamuoyu önünde açık seçik beyan ve taahhüt edecek adayı oylarımızla desteklemeye hazırız."