T24 LogoT24 Logo
Gündem

BİR ÇOCUK ÇOCUK DEREDE AĞIR YARALI BULUNDU İNEGÖL (A.A)

13 Kasım 2010 17:51

-BİR ÇOCUK ÇOCUK DEREDE AĞIR YARALI BULUNDU İNEGÖL (A.A) - 13.11.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşlarında bir erkek çocuğu, derede ağır yaralı halde bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Yenice Ovasına giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Karadere Deresi'nde 5 yaşlarında bir erkek çocuğunu ağır yaralı halde buldu. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve adı henüz belirlenemeyen çocuğun kafasının 7 yerinde ve kulaklarında kesikler bulunduğu ve kollarının kırık olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24