-BİR ÇOCUK ÇOCUK DEREDE AĞIR YARALI BULUNDU İNEGÖL (A.A) - 13.11.2010 - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yaşlarında bir erkek çocuğu, derede ağır yaralı halde bulundu. Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine Yenice Ovasına giden jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Karadere Deresi'nde 5 yaşlarında bir erkek çocuğunu ağır yaralı halde buldu. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve adı henüz belirlenemeyen çocuğun kafasının 7 yerinde ve kulaklarında kesikler bulunduğu ve kollarının kırık olduğu tespit edildi. Ağır yaralı çocuk Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmaya başlandığı bildirildi.