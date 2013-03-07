Bir çocuğun elinde bomba patladığı iddia edildi

Mersin'de PKK adına eylem hazırlığı içinde oldukları iddia edilen bir grup çocuk içerisindeki 14 yaşındaki İ.H.K.'nın polise atmak istediği öne sürülen patlayıcının elinde infilak ettiği iddia edildi. Olayda İ.H.K. ile yanındaki 3 çocuk yaralandı.

Merkez Akdeniz İlçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ara sokakta, polise eylem hazırlığı içinde olduğu öne sürülen bir çocuğun elinde, parça tesirli ve el yapımı patlayıcı patladığı öne sürüldü. Olayda, İ.H.K ile yanında bulunan arkadaşları A.E (14), F.Ş (10) ve B.Ş'nin (12) elde patlayan bombadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, elinde bomba patladığı söylenen gözüne şarapnel parçaları isabet eden İ.H.K ise Toros Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından, Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.