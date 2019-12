'Bir Can gider, bin Can gelir'

Ağrı'da ve Lice'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Binbaşı Süleyman Can ve iki er son yolculuklarına uğurlanıyor. Binbaşı Can’ın şehit olduğu haberinin ardından ailesinin oturduğu Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Anıl Sokağı'nda tüm apartmanlar bayraklarla donatıldı. Dimdik ayakta duran şehidin oğlu Onur, 'Tek söyleyeceğim şudur ki bir Süleyman ölür, bin Süleyman gelir' diye haykırdı.



'Sevgili şehidim'



Ağrı’nın Cumaçay bölgesindeki Çemçe Dağı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 39 yaşındaki Jandarma Binbaşı Süleyman Can’ın cenazesi, Ağrı Asker Hastanesi’nde düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere saat 10.50'de askeri uçakla Ankara’ya gönderildi. Törende konuşan Müftü Yardımcısı Orhan Tosun, şehit Binbaşı Can için “Canını feda ederek kazanmış olduğu bu makamından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Sevgili şehidim, dönüp bizlere baktığında, akan yaşlarımızı gördüğünde, onların hüzün gözyaşları olduğunu zannetme. Bunlar bir bakıma sevinç gözyaşlarıdır” dedi.



Ağrı Asker Hastanesi bahçesindeki törene Vali Mehmet Çetin, Belediye Başkanı AKP’li Ekrem Aktaş, 12’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Bakkal, İl Jandarma Komutanı Albay Ufuk Tuncer, Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Aslan, Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, kaymakamlar ve daire müdürleri katıldı.

Meltem Deniz Can ile evli olan bir çocuk babası Şehit Binbaşı Süleyman Can’ın cenazesi, kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek.



Sokak bayraklarla donatıldı



Ağrı'da Jandarma Binbaşı Süleyman Can’ın şehit olduğu haberinin hemen ardından ailesinin oturduğu Ankara’nın Yenimahalle İlçesi Anıl Sokağı'nda tüm apartmanlar bayraklarla donatıldı. Matem havası esen sokakta sabaha kadar şehit Binbaşı Can’ın evinin ışıkları sönmedi, komşuları ve yakınları eşi Meltem Can ve ailesini yalnız bırakmadı. Evin önünde sabaha kadar herhangi bir sağlık sorununa karşı tam donanımlı bir ambulans ile iki doktor ve bir hemşire hazır bekletildi. Şehit Binbaşı Can'ın evinin önünde hazır bekleyen biri sivil, biri üniformalı iki asker de ziyaretçilere refakat etti.



Sabah, babasının cenazesini yakınlarıyla birlikte havalimanından almak üzere evden çıkan lise öğrencisi Onur Can, gazetecilerin “Babanız şehit düştü, terör olaylarıyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?” sorusuna önce yanıt vermek istemedi, ancak daha sonra “Tek söyleyeceğim şudur ki bir Süleyman ölür, bin Süleyman gelir. Kimse söyle demedi, ben söyledim. Hiçbir zaman da bizim direncimizi ve birliğimizi bozamayacaklar. Hepsi bu kadar.” karşılığını verdi.

Evin çıkışında ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışan şehidin eşi Meltem Can’ın ve oğlunun dimdik ayakta durması ve kimseden destek almaması dikkat çekti.



Meltem Can, oğlu Onur Can ve yakınları, askeri minibüsle şehidin cenazesinin getirileceği Etimesgut Askeri Havalimanı’na götürüldü. Bu sırada konvoya ambulans da eşlik etti. Bugün GATA'da askeri tören düzenleneceği belirtilen şehit Binbaşı Süleyman Can'ın, yarın Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.



'Şehit olmak isterdi'



Şehit Jandarma Binbaşı Süleyman Can'ın Teğmen kardeşi Birol Can, yakınlarına, “Ağabeyim çok cesur ve yürekli bir insandı. Görev yaparken hiç ama hiç korkmadı. Sürekli kendini hep ön plana attı. Zaten bize hep söylerdi. ‘Ben hastalıktan ya da trafik kazasında öleceğime aslanlar gibi bu ülkem için bu topraklar için şehit olurum’ derdi” dedi.