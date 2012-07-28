Bir kontgerilla belgesi

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Can Dündar

(Milliyet - 28 Temmuz 2012)

Ocak 1978 Terörün Türkiye’yi yakmaya başladığı dönemde, Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, soruşturduğu bazı olaylarda “kontrgerilla”nın izini buldu. İlk kez bir savcı, örgütün adını vererek bir hazırlık raporu yazdı:

“Şiddet olayları, ‘anarşik eylemler’ diye nitelendirilecek kadar basit değildir. Amaç, demokrasi umudunu yok etmek, faşist düzeni yürürlüğe koymaktır. Bu sonuca ulaşmada CIA, Kontrgerilla gibi gizli örgütlerin yönlendirmesi vardır. Bunlar, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek, demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir” dedi ve adres verdi:

“Kontrgerilla, Genelkurmay Harp Dairesi’ne bağlıdır. Sivil güvenlik güçleri içinde de MİT elemanları ve 1. Şube görevlileri kullanılmaktadır. Bu çalışmalar, MHP ve kadrolarınca yönetilmektedir.”

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24 Mart 1978

Rapordan 2 ay sonra Savcı Öz, Ankara’da öldürüldü.

Bir süre sonra İbrahim Çiftçi yakalandı. 3 savcı önünde suçunu ikrar etti. Saldırıyı ayrıntısıyla anlattı. Talimatı Ülkü Ocakları’ndan aldığını söyledi. Bahçelievler katliamından da aranıyordu.

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25 Haziran 1984

Çiftçi, Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandı ve 4 kez idama mahkzm oldu. Askeri Yargıtay, kararı onayladı.

O aşamada Çiftçi’nin avukatı, Cumhurbaşkanı Evren’in özel kalem müdürü Üstün Dinçmen’e bir dilekçe yolladı:

“Verilen ölüm cezasına rağmen gerek sanık Çiftçi, gerekse maktul Öz hakkında Milli Savunma ve Adalet bakanlıklarında bir kısım belge mevcut olup dosyaya ibraz edilmemiştir” diyerek bu evrakın ortaya çıkarılmasını istedi.

Bu evraklar hiç ortaya çıkmadı, ama dilekçeden sonra Askeri Yargıtay Daireler Kurulu “keşif usule uygun yapılmadı” diye Çiftçi’nin idam kararını 7’ye karşı 8 oyla bozdu.

Sıkıyönetim Mahkemesi bunun üzerine sıra dışı bir açıklama yaptı:

“Çiftçi’nin Öz’ü öldürdüğü mahkememizce sabit görülmüş, ancak Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararına direnilemeyeceğinden, sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle beraatine karar verilmiştir.”

Çiftçi salıverildi.

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13 Kasım 1996

Milliyet, “Bizi kullandılar” manşetiyle çıktı.

Devletle petrol işi yapan İbrahim Çiftçi, Şule Çizmeci’ye, devletin kendilerine sahip çıkmamasından yakınıyordu:

“Devleti yönetenler, sistemin açmazında ülkücüleri silahlı eylemlere itti. Bizi kullanıp ya da göz yumup kendileri için sıkıntı olmaya başladığımızda dışladılar. 12 Eylül öncesi ‘örtülü harp’ dediğimiz dönemlerden geçerek bugüne gelen devlet, ülkücülere teşekkür edeceğine, kendisini yıkmak isteyen güçlerle aynı kefeye koydu. Kırgınız.”

Çiftçi’ye göre 80 sonrası Mamak’ta MİT, kendilerine salıverilme karşılığı yeni bir görev önermiş, “Sizi Güneydoğu’ya gönderelim, PKK ile savaşın” demişti.

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12 Temmuz 2012

Silivri’de görülmekte olan Ergenekon davasındaki tanıklığım sırasında bu olayları hatırlatıp Doğan Öz’ün “kontrgerilla raporu”ndan bahsettim.

2 hafta sonra, önceki gün mahkeme, Öz cinayetini inceleme kararı aldı; Meclis, Başbakanlık, Emniyet ve Genelkurmay’dan Öz’ün kontrgerilla soruşturmasına dair belgeleri istedi.

Öldürülüşünden 34 yıl sonra, Doğan Öz’ü saygıyla anıyoruz. Onun katilleri serbestken, fikirdaşlarının “kontgerilla” suçlamasıyla hâlâ tutuklu olmasından utanç duyuyoruz.