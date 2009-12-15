Bir beyinde 100 bin laf

Amerika’da yapılan bir araştırma yetişkin bir insan beyninden günde ortalama 100 bin sözcük geçtiğini ortaya koydu.



Araştırmacı Roger Bohn beyinden gün içinde geçen sözcüklerin 34 gigabyte’lık bir hard diske sığacak kapasitede olduğunu, beynin daha da fazla gelişmeye müsait bir yapısı olduğunu söylüyor. Susan Greenfield ise bu bilginin çocukların zihinsel gelişimine katkı yapmak için yetişkinlerin kullanabileceği iyi bir gelişme olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre kelime haznesi zihinsel gelişimle doğrudan ilişkili.