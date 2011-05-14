Bir bebek nerden geldiği belli olmayan bir kurşunla yaralandı!

T24

Anne ve babasıyla birlikte çocuk arabasında mitingi gelen bir 1,5 - 2 yaşlarındaki bir bebeğe mitingi bitiminde nereden geldiği tespit edilemeyen bir kurşun isabet etti.Bebek arabasındaki çocuğun başının arkasına isabet eden kurşun ile kanlar içerisinde kalan çocuk miting alanındaki ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olayın ardından çocuğunun kanlar içerisinde gören annenin feryatları bir anda paniğe sebep oldu.Olaydan sonra bebek arabasında bir kurşun deliği tespit edildi.