Bir başhekim daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Denizli Cerrahi Hastanesi başhekimi Ahmet Bacanlı, Koronavirüs'e yakalandıktan sonra gelişen komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Denizli'de 53 yaşındaki Klinik Mikrobiyoloji ve Enfektsiyon Hastalıkları Uzmanı Ahmet Bacanlı, bir döenem Denizli Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevi yürüttükten sonra Özel Cerrahi Hastanesi'nde başhekimlik yapıyordu. Bacanlı'ya bir hastasından Koronavirüs bulaştığı öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası Bacanlı bir süre Koronavirüs tedavisini ayakta sürdürürken son bir haftada durumu kötüleşti ve yoğun bakıma alındı. Koronavirüs'ün neden olduğu komplikasyonlar yüzünden yaşam savaşı veren Bacanlı'nın dün gece beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.