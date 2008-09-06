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Ekonomi

Bir bankaya daha el kondu!

''Federal Deposit Insurance Corp'' (FDIC), konut sektöründeki kredi krizinden etkilenen bir bankaya daha el koydu.

06 Eylül 2008 03:00

ABD'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak kabul edilen (FDIC), Nevada eyaletinin Henderson kentinde bu yıl el koyulan 11'inci banka olan Silver State'in varlıklarının 2 milyar dolar ve mevduatının 1,7 milyar dolar olduğunu açıkladı.

 

Silver State bankasının garantili mevduatlarını, Las Vegas'dan Nevada State bankasının üstleneceği ve şubelerinin Pazartesi günü, Nevada eyaletinde Nevada State Bank ve Arizona eyaletinde National Bank of Arizona şubeleri olarak yeniden açılacağı kaydedildi.

 

FDIC, daha önce ikinci çeyrekte sorunlu banka sayısının 117'ye çıktığını açıklamıştı. ABD'de, geçen yıl 3 banka kapanırken, bu yıl şimdiye kadar 11 banka kapandı.

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